Промахнулись: SpaceX не смогла посадить обтекатель ракеты на борт корабля

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Руководитель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что специальному кораблю не удалось поймать половину головного обтекателя ракеты Falcon 9, об этом Маск написал в своем Twitter.

Днем 22 февраля компания SpaceX осуществила новый запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b со стартовой площадки в Калифорнии. Выведенные на орбиту спутники должны стать прообразом всемирной сети wi-fi, которая будет передавать сигнал из космоса.

"Промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск", —написал создатель SpaceX.

По его словам, обтекатель не попал в сетку и приземлился на воду за несколько сотен метров от баржи под названием "Мистер Стивен", на котором установлена большая натянутая сетка для приземления частей обтекателя.

SpaceX модернизирует обтекатели полезной нагрузки в рамках проекта по восстановлению и повторному использованию компонентов. Такие части ракеты-носителя стоят около 5 миллионов долларов, поэтому возможность их повторного использования может дать значительную экономию. Стоимость обтекателей составляет примерно одну десятую от общей стоимости запуска ракет-носителей SpaceX в одноразовой конфигурации.