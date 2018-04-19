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    Ракета Falcon 9 успешно стартовала со спутником для поиска экзопланет

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    Старт на мысе Канаверал должен был состояться ранее на этой неделе, но был отложен за несколько часов до запуска из-за проблем с системой управления движением и навигацией ракеты-носителя.
    Ракета-носитель Falcon9
    @SpaceX

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал со спутником НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенного для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы.

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    Старт ракеты-носителя был дан в 01:51 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Старт должен был состояться ранее на этой неделе, но был отложен за несколько часов до запуска из-за проблем с системой управления движением и навигацией ракеты-носителя.

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    Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, которая возвращается на Землю для посадки и последующего использования.

    Зонд TESS называют "охотником за планетами" и надеются, что он станет новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет.

    Напомним, в начале апреля ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции. 

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