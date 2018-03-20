Таких в космос не берут. Бразилия ищет замену Украине

РИА Новости Украина

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Правительство Бразилии намерено распустить бразильско-украинскую компанию Alcântara Cyclone Space, ответственную за реализацию совместного проекта по использованию космодрома в Алкантаре (Alcântara) бразильского штата Мараньян (Maranhão).

По факту проект прекратился ещё в 2015 году из-за несостоятельности украинской стороны. Тогда Бразилия прекратила своё участие в проекте. На тот момент в него было вложено 490 млн реалов (почти 157 млн долларов), которые руководство страны надеется вернуть, пишет Sputnik Бразилия.

Кроме правительства, вернуть свои деньги хотят крупные бразильские игроки: компании Odebrecht и Camargo Corrêa.

Компания была создана в 2006 году для запусков украинской ракеты Cyclone-4 Центра космических запусков Алкантара. Этот космодром считается одним из лучших в мире по своему расположению: максимальная близость к экватору позволяет снизить временные и топливные затраты на выход в атмосферу.

Sputnik Бразилия запросил комментарий у председателя Бразильского космического агентства (AEB) Жозе Раймунду Браги Коэлью (José Raimundo Braga Coelho), который сказал: "Взаимоотношения между инициативами с нашей и украинской сторонами никогда не было полностью спокойными".

Кроме того, он отметил, что Alcântara Cyclone Space не стремилась к диалогу с бразильскими властями в интересах национальной космической программы Бразилии.

Коэлью также сообщил, что в проекте изначально содержались ошибки в расчетах и планировании. Председатель Бразильского космического агентства заявил, что когда стало понятно, что возможная прибыль от проекта не компенсирует инвестиции, было решено его прекратить.

Кроме того, опубликованная Викиликс в 2011 году дипломатическая переписка США раскрыла, что Украина просила США, чтобы Вашингтон открыто заявил о желании запускать спутники с бразильской базы, что могло бы свидетельствовать о коммерческом потенциале проекта.

Однако американские дипломаты ограничили возможное партнерство исключительно использованием базы для запуска американских спутников, исключив вариант передачи технологий Бразилии для строительства ракет-носителей. То есть, если бы Бразилия согласилась – ее роль бы ограничилась предоставлением площадки для запуска, без участия в производстве ракет. Публичного заявления дипломатического ведомства США так и не последовало.

Коэлью также заявил, что Центр космических запусков Алкантара является "возможностью для всего мира" и заявил, что надеется на "лучшую позицию человечества" касательно "запусков на экваториальную орбиту". Также он заявил, что бразильская ракета-носитель для вывода спутников на орбиту должна начать пройти первые тесты в 2019 году.

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