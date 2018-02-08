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    В мире

    Запущенный в космос спорткар Маска включен в каталог спутников

    (обновлено: )17610
    Космическое командование США сообщает, что добавили Tesla Roadster в каталог спутников, автомобиль TESLA ROADSTER/FALCON 9H получил номер 43205.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    @elonmusk

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Космическое командование ВВС США добавило отправленный в космос во вторник автомобиль главы американской компании SpaceX Илона Маска Tesla Roadster в каталог спутников, сообщило командование в Twitter.

    Исторический запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
    Канал SpaceX на Youtube
    Исторический запуск ракеты Falcon Heavy

    "Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников", — сообщило космическое командование США. В сопровождающем сообщение скриншоте каталога обозначено, что автомобиль TESLA ROADSTER/FALCON 9H получил номер 43205.

    Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.

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