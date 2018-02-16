Астронавты с МКС вышли в открытый космос. Онлайн

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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Астронавты Марк Ванде Хай и Норисигэ Канаи вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности МКС.

Выход состоялся в 14.08 по Киеву. Трансляция проходила на официальном сайте НАСА и на Youtube-канале агентства.

Первоначально плановый выход в открытый космос должен был состояться 29 января, но был перенесен на более позднее время.

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Ранее в НАСА сообщили, что астронавты будут оставаться в открытом космосе около шести с половиной часов. Астронавтам предстоит перенести замененный в октябре прошлого года неработающий захват механического манипулятора Canadarm2 в шлюзовой отсек "Квест" для последующего его возвращения на Землю. Планируется, что специалисты осуществят ремонт и модернизацию детали, после чего она вернется на МКС. Ванде Хай и Канаи также должны будут перенести замененный в январе второй захват манипулятора в место его длительного хранения.

Ранее в январе в ходе первого в этом году планового выхода в открытый космос с МКС астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Скотт Тингл заменили один из захватов манипулятора. Аналогичная процедура была проведена в октябре прошлого года на его другом конце.

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