наверх
13.02.201820:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава нацразведки США: РФ и Китай намерены милитаризировать космос

    (обновлено: )74
    Как считает директор национальной разведки США, Россия и Китай будут "продолжать свои усилия по созданию потенциала для ведения космической войны при публичном сохранении того, что космос должен быть мирной областью".
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия и Китай будут предпринимать попытки милитаризации космоса, несмотря на формальные призывы не размещать там оружие.

    Falcon Heavy
    instagram.com/elonmusk/
    Новая ракета-носитель Falcon Heavy вывела в космос спорткар Илона Маска

    "Россия и Китай продолжают публично и дипломатически продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об "отсутствии первого размещения" оружия в космосе. Однако многие виды оружия не будут рассматриваться в рамках таких предложений, что позволит им (России и Китаю) продолжать свои усилия по созданию потенциала для ведения космической войны при публичном сохранении того, что космос должен быть мирной областью", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

    Во вторник глава ведомства выступает в этом комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

    Напомним, милитаризация космоса в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

    Как сообщалось ранее, американские ученые из исследовательского университета Washington State University в городе Пулман совместно со специалистами NASA разработают "космическую подводную лодку" для исследования углеводородных водоемов естественного спутника планеты Сатурн Титана, где температура опускается до —180 градусов по Цельсию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили в Варшаве
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?