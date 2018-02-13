Глава нацразведки США: РФ и Китай намерены милитаризировать космос

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КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия и Китай будут предпринимать попытки милитаризации космоса, несмотря на формальные призывы не размещать там оружие.

"Россия и Китай продолжают публично и дипломатически продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об "отсутствии первого размещения" оружия в космосе. Однако многие виды оружия не будут рассматриваться в рамках таких предложений, что позволит им (России и Китаю) продолжать свои усилия по созданию потенциала для ведения космической войны при публичном сохранении того, что космос должен быть мирной областью", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

Во вторник глава ведомства выступает в этом комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

Напомним, милитаризация космоса в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

Как сообщалось ранее, американские ученые из исследовательского университета Washington State University в городе Пулман совместно со специалистами NASA разработают "космическую подводную лодку" для исследования углеводородных водоемов естественного спутника планеты Сатурн Титана, где температура опускается до —180 градусов по Цельсию.