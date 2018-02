Новая ракета-носитель Falcon Heavy вывела в космос спорткар Илона Маска

РИА Новости Украина

Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно начала первый испытательный полет: в космос улетел спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска.

"Потрясающий запуск", — подвел итоги старта ведущий трансляции. Спустя час после запуска как конкуренты, так и партнеры поспешили поздравить компанию Илона Маска с успехом, в который, казалось, сам Маск до конца не верил, пишут РИА Новости.

"Мы все знаем, сколько усилий необходимо приложить для первого старта новой ракеты, и мы все стали свидетелями потрясающего достижения сегодня", — заявил исполняющий обязанности руководителя НАСА Роберт Лайтфут. Он поздравил как саму компанию, так и сотрудников НАСА, обеспечивших возможность старта с площадки космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Поздравил с успешным стартом и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон — конкурент Маска, реализующий программу создания многоразового суборбитального корабля.

"Чудесно видеть, как коммерческие космические компании раздвигают границы (возможного)", — написал Брэнсон в своем микроблоге Twitter, адресовав поздравления Илону Маску и SpaceX. Поздравления с успешным стартом направил и глава United Launch Alliance Тори Бруно.

Хотя создатели ракеты предупреждали, что шансы на успех практически равны шансам на аварийный запуск, все прошло без происшествий и строго по плану: отделение боковых ускорителей произошло через две минуты после старта, минутой позднее отделился центральный блок первой ступени. Через десять минут после старта произошло штатное отделение второй ступени ракеты-носителя, и ее верхняя ступень вышла на предварительную орбиту.

Верхней ступени ракеты-носителя предстоит вывести красный автомобиль Tesla Roadster, который симулирует полезную нагрузку, на гиперболическую орбиту Земли. По задумке компании, покинув поле притяжения Земли, ракета должна выйти на гелиоцентрическую орбиту и оставаться в далеком космосе миллиарды лет.

Спустя примерно час после старта компания возобновила прерванную вскоре после запуска прямую трансляцию и теперь показывает космическое путешествие Tesla Roadster, за рулем которой сидит манекен по имени Star Man в скафандре SpaceX.

"И вот автомобиль на земной орбите", — написал Илон Маск, ведущий прямую трансляцию в своем Twitter. По его словам, верхняя ступень ракеты с автомобилем в течение пяти часов будет оставаться в магнитосфере Земли, после чего должно состояться последнее, третье включение двигателей ракеты для дальнейшего путешествия спортивной машины к Марсу. На электронной панели машины манекена есть надпись: "Не паникуй!".

Falcon Heavy, старт которой SpaceX превратила в своеобразное шоу, создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя, сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9.

После старта все три ускорителя первой ступени ракеты совершили успешную посадку: боковые — на площадку неподалеку от места старта, центральный должен приземлиться на баржу в Атлантике, однако пока компания не подтвердила, была ли посадка успешной.

Falcon Heavy рассчитана на то, чтобы доставить на низкую-околоземную орбиту до 64 тонн груза, на Марс — около 16,8 тонн, а на Плутон — до 3,5 тонн. Как отмечают эксперты, она является четвертой в списке мощнейших ракет-носителей, созданных за всю историю освоения космоса, вслед за советскими "Энергия" и "Н-1", а также американскими Saturn 5 и "Спейс Шаттл". Поскольку все они давно завершили свои полеты, новейшая Falcon Heavy является теперь, как заявляют ее создатели, "самой мощной ракетой-носителем в мире".

"После старта Falcon Heavy в два раза превзойдет самые мощные действующие ракеты в мире. С грузоподъемностью 64 тонны (для LEO), что больше груженого пассажирами, экипажем, багажом и топливом самолета Boeing 737, Falcon Heavy может поднять груз в два раза тяжелее, чем ближайшая к ней по классу действующая Delta IV Heavy, и сделать это за треть от стоимости ее старта", — сообщила компания накануне старта.

instagram.com/elonmusk/ Falcon Heavy

Согласно информации SpaceX, стоимость полета на новой Falcon Heavy составляет 90 миллионов долларов. Известно, что SpaceX уже заключила три контракта на старт Falcon Heavy: два коммерческих запуска для телекоммуникационных компаний Arabsat и ViaSat и один — для Вооруженных сил США. Для сравнения, полет на SLS в 2012 году оценивался в 500 миллионов долларов, о реальной стоимости еще не достроенной ракеты пока не известно.

Позже поступила информация, что во время первого запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане и разбилась.

При посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей — судя по всему, из-за отсутствия топлива. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 километров в час.

Осколки от разбившегося ускорителя повредили платформу "Of Course I Still Love You", разрушив два двигателя, сообщают СМИ.

Маск сообщил, что запущенный груз — автомобиль Tesla Roadster — не получится доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца. Двигатели, по всей видимости, работали слишком долго, и теперь Tesla улетит в сторону пояса астероидов.