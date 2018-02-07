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    Зарубежье

    Новая ракета-носитель Falcon Heavy вывела в космос спорткар Илона Маска

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    Согласно информации SpaceX, стоимость полета на новой Falcon Heavy составляет 90 миллионов долларов. Известно, что SpaceX уже заключила три контракта на старт Falcon Heavy.
    Falcon Heavy
    instagram.com/elonmusk/

    РИА Новости Украина

    Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно начала первый испытательный полет: в космос улетел спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска.

    "Потрясающий запуск", — подвел итоги старта ведущий  трансляции. Спустя час после запуска как конкуренты, так и партнеры поспешили поздравить компанию Илона Маска с успехом, в который, казалось, сам Маск до конца не верил, пишут РИА Новости.

    Исторический запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
    Канал SpaceX на Youtube
    Исторический запуск ракеты Falcon Heavy

    "Мы все знаем, сколько усилий необходимо приложить  для первого старта новой ракеты, и мы все стали свидетелями потрясающего достижения сегодня", — заявил исполняющий обязанности руководителя НАСА Роберт Лайтфут. Он поздравил как саму компанию, так и сотрудников НАСА, обеспечивших возможность старта с площадки космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал.

    Поздравил с успешным стартом и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон — конкурент Маска, реализующий программу создания многоразового суборбитального корабля.

    "Чудесно видеть, как коммерческие космические  компании раздвигают границы (возможного)", — написал Брэнсон в своем микроблоге Twitter, адресовав поздравления Илону Маску и SpaceX. Поздравления с успешным стартом направил и глава United Launch Alliance Тори Бруно.

    Хотя создатели ракеты предупреждали, что шансы на успех практически равны шансам на аварийный запуск, все прошло без происшествий и строго по плану: отделение боковых ускорителей произошло через две минуты после старта, минутой позднее отделился центральный блок первой ступени. Через десять минут после старта произошло штатное отделение второй ступени ракеты-носителя, и ее верхняя ступень вышла на предварительную орбиту.

    Верхней ступени ракеты-носителя предстоит вывести красный автомобиль Tesla Roadster, который симулирует полезную нагрузку, на гиперболическую орбиту Земли. По задумке компании, покинув поле притяжения Земли, ракета должна выйти на гелиоцентрическую орбиту и оставаться в далеком космосе миллиарды лет.

    facebook.com/k.dimitriy
    На маршрутке по галактике. Лучшие фотожабы автомобиля Маска в космосе

    Спустя примерно час после старта компания возобновила прерванную вскоре после запуска прямую трансляцию и теперь показывает космическое путешествие Tesla Roadster, за рулем которой сидит манекен по имени Star Man в скафандре SpaceX.

    "И вот автомобиль  на земной орбите", — написал  Илон Маск, ведущий прямую трансляцию  в своем Twitter. По его словам, верхняя ступень ракеты с автомобилем в течение пяти часов будет оставаться в магнитосфере Земли, после чего должно состояться последнее, третье включение двигателей ракеты для дальнейшего путешествия спортивной машины к Марсу. На электронной панели машины манекена есть надпись: "Не паникуй!".

    Falcon Heavy, старт которой SpaceX превратила в своеобразное шоу, создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Ее первая ступень оснащена  жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном  и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя, сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9.

    После старта все три ускорителя первой ступени ракеты совершили успешную посадку: боковые — на площадку неподалеку от места старта, центральный должен приземлиться на баржу в Атлантике, однако пока компания не подтвердила, была ли посадка успешной.

    Falcon Heavy рассчитана на  то, чтобы доставить на низкую-околоземную  орбиту до 64 тонн груза, на Марс — около 16,8 тонн, а на Плутон — до 3,5 тонн. Как отмечают эксперты, она является четвертой в списке мощнейших ракет-носителей, созданных за всю историю освоения космоса, вслед за советскими "Энергия" и "Н-1", а также американскими Saturn 5 и "Спейс Шаттл". Поскольку все они давно завершили свои полеты, новейшая Falcon Heavy является теперь, как заявляют ее создатели, "самой мощной ракетой-носителем в мире".

    "После старта Falcon Heavy в два раза превзойдет  самые мощные действующие ракеты  в мире. С грузоподъемностью 64 тонны (для LEO), что больше груженого пассажирами, экипажем, багажом и топливом самолета Boeing 737, Falcon Heavy может поднять груз в два раза тяжелее, чем ближайшая к ней по классу действующая Delta IV Heavy, и сделать это за треть от стоимости ее старта", — сообщила компания накануне старта.

    Согласно информации SpaceX, стоимость полета на новой Falcon Heavy составляет 90 миллионов долларов. Известно, что SpaceX уже заключила три контракта на старт Falcon Heavy: два коммерческих запуска для телекоммуникационных компаний Arabsat и ViaSat и один — для Вооруженных сил США. Для сравнения, полет на SLS в 2012 году оценивался в 500 миллионов долларов, о реальной стоимости еще не достроенной ракеты пока не известно.

    Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде. Видео
    Канал на Youtube SpaceX
    Успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи

    Позже поступила информация, что во время первого запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане и разбилась.

    При посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей — судя по всему, из-за отсутствия топлива. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 километров в час.

    Осколки от разбившегося ускорителя повредили платформу "Of Course I Still Love You", разрушив два двигателя, сообщают СМИ.

    Маск сообщил, что запущенный груз — автомобиль Tesla Roadster — не получится доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца. Двигатели, по всей видимости, работали слишком долго, и теперь Tesla улетит в сторону пояса астероидов.

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