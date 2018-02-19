Израиль и США испытали установку ПРО для перехвата ракет в космосе

Министерство обороны Израиля

Канал SpaceX на Youtube Исторический запуск ракеты Falcon Heavy Израиль и США в ночь на понедельник провели успешное испытание противоракетного комплекса большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3), способного перехватывать баллистические ракеты в космосе, сообщили в министерстве обороны Израиля.

"Сегодня ночью в 02.30 министерство обороны Израиля совместно с министерством обороны США провели успешное испытание противоракетного комплекса "Стрела-3", предназначенного для перехвата баллистических ракет над атмосферой", — сообщается в Twitter ведомства.

Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries и военно-воздушных сил.

Как сообщили в минобороны Израиля, комплекс "Стрела-3" был запущен и выполнил свою задачу".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о первых успешных испытаниях в Украине крылатой ракеты наземного базирования.