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    Израиль и США испытали установку ПРО для перехвата ракет в космосе

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    В ночь на понедельник министерство обороны Израиля совместно с министерством обороны США провели успешное испытание противоракетного комплекса "Стрела-3", предназначенного для перехвата баллистических ракет над атмосферой.
    Противоракетный комплекс Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3)
    Министерство обороны Израиля

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    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Израиль и США в ночь на понедельник провели успешное испытание противоракетного комплекса большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3), способного перехватывать баллистические ракеты в космосе, сообщили в министерстве обороны Израиля.

    "Сегодня ночью в 02.30 министерство обороны Израиля совместно с министерством обороны США провели успешное испытание противоракетного комплекса "Стрела-3", предназначенного для перехвата баллистических ракет над атмосферой", — сообщается в Twitter ведомства.

    Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries и военно-воздушных сил.

    Как сообщили в минобороны Израиля, комплекс "Стрела-3" был запущен и выполнил свою задачу".

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о первых успешных испытаниях в Украине крылатой ракеты наземного базирования.

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