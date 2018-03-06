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    Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с испанским спутником

    (обновлено: )10810
    Планировалось, что старт ракеты-носителя Falcon 9 состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    REUTERS Gene Blevins

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6 для Испании с мыса Канаверал во Флориде, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

    Старт ракеты был дан с космодрома на мысе Канаверал в 07.33 по Киеву во вторник. Ранее планировалось, что старт состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.

    Ракета выводит на орбиту испанский спутник Hispasat 30W-6. Он предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.

    Как ранее заявил глава компании SpaceX Илон Маск, спутник станет самым тяжелым грузом, когда-либо доставленным этой ракетой на геостационарную орбиту.

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