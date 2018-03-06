Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с испанским спутником

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6 для Испании с мыса Канаверал во Флориде, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты был дан с космодрома на мысе Канаверал в 07.33 по Киеву во вторник. Ранее планировалось, что старт состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.

Ракета выводит на орбиту испанский спутник Hispasat 30W-6. Он предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.

Как ранее заявил глава компании SpaceX Илон Маск, спутник станет самым тяжелым грузом, когда-либо доставленным этой ракетой на геостационарную орбиту.