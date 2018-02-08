Маск опубликовал новое фото автомобиля, который движется к орбите Марса

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал в IInstagram новую фотографию своего спортивного автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем, который после запуска ракеты-носителя Falcon Heavy направился к орбите Марса.

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"Последняя фотография (манекена) Starman в (автомобиле) Roadster на пути к орбите Марса, а потом – к поясу астероидов", — написал Маск в своем Instagram-аккаунте.

elonmusk Tesla Roadster Илона Маска

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.