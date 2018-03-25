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    Аналитика и комментарии

    Хроника 24 марта: перевод часов, вспышка ветрянки, Райкин в "Миротворце"

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    Украина перешла на летнее время, под Киевом военные массово заболели ветрянкой и корью, а в социальных сетях вновь раскритиковали "новаторские" инициативы Ульяны Супрун.
    Константин Райкин
    Театр Сатирикон

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Президент Порошенко похвалил спецслужбы за "разоблачение" Саакашвили и Савченко, в Меджлисе собираются мешать функционированию Крымского моста, а Константина Райкина внесли в базу "Миротворца". 

    Акция Час Земли-2018 за рубежом
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    В мире состоялась акция "Час Земли"

    Главные события минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Украинцы перевели стрелки часов. Киевское время сравнялось с московским

    Украина перешла на летнее время. В три часа ночи стрелки часов были переведены на один час вперед. То есть вместо 03:00 стало 04:00.

    Под Киевом вспышка кори и ветрянки, заболели военные

    В городе Ирпень Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветрянки, за медпомощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пять — с подозрением на корь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской облгосадминистрации.

    В связи с этим департамент здравоохранения КОГА созвал оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий. Главному врачу Ирпенской центральной городской больницы поручено на месте, где зафиксирована вспышка, контролировать ситуацию среди военных, населения, в том числе и детей.

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    Порошенко: разоблачение Савченко и Саакашвили достойно войти в учебники

    Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что разоблачение спецслужбами и обвинение лидера РНС Михаила Саакашвили и нардепа Надежды Савченко" достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов". Об этом глава государства заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

    Он добавил, что важно "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".

    Кремль отреагировал на задержание Савченко

    Информация о якобы вербовке Россией Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ является полной чушью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины", — сказал Песков в интервью в телеэфире.

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    Масштабный пожар под Львовом

    Крупный пожар случился на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров Львовской области. Об этом сообщил спикер ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

    "Над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин. Пожар распространился по третьему этажу", — проинформировал пресс-секретарь, передает УНН.

    Извержение вулкана Симмоэ активизировалось в Японии
    Видео ANNnewsCH
    Началось извержение вулкана Симмоэ в Японии

    "Антонов" ищет выход на российский рынок

    Украинское госпредприятие "Антонов" намерено произвоить сборку самолетов АН-148/158 с российскими комплектующими через Белоруссию, сообщают СМИ.

    Указывается, что в случае принятия решения о совместной деятельности "Антонов"обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники.

    Соцсети камня на камне не оставили от новой инициативы Супрун

    Соцсети бурно восприняли предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун заменить "советский пережиток" — флюорографию — на анкетирование.

    "Флюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", — написала Супрун ранее на своей странице в Facebook,в качестве замены предложив ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска".

    В комментариях пользователи раскритиковали инициативу и.о. министра.

    Бывший глава патрульной полиции Харькова задержан пьяным за рулем в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ/
    Бывший глава патрульной полиции Харькова подрался с полицейскими в Киеве

    В Меджлисе намерены помешать использованию Крымского моста

    Меджлис крымско-татарского народа намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

    В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

    Позднее в России отреагировали на угрозу Меджлиса заблокировать Крымский мост.

    "Интер" ответил Нацсовету на санкции

    Телеканал "Интер"не согласен с санкциями Нацсовета Украины по вопросам теле- и радиовещания за показ фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!"и "Москва слезам не верит".

    Телеканал считает необоснованным принятое Нацсоветом решение о применении к телеканалу "Интер" санкций за "якобы нарушение закона "О телевидении и радиовещании". Принимая во внимание вынесенное предупреждение, "Интер" вынужден произвести в эфире замену фильмов, которые, по мнению Нацсовета, не разрешены к показу.

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    Константин Райкин попал в базу "Миротворца"

    Известный российский актер Константин Райкин попал в базу данных попал в базу данныхпопал в базу данныхсайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Как сообщается на сайте, Райкин внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины"и "участие в попытках легализации аннексии"Крыма.

    Китай обвинил США в нарушении суверенитета страны

    Китай в связи с заходом эсминца ВМС США USS Mustin в акваторию близ спорных островов в Южно-Китайском море решительно призывает США прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет и несущие угрозу безопасности КНР, заявила в субботу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

    "Китайская сторона решительно призывает США немедленно прекратить провокационные операции, которые нарушают суверенитет Китая и несут угрозу нашей безопасности", — говорится в заявлении дипломата в официальном аккаунте МИД КНР в WeChat.

    По словам дипломата, Китай также призывает США уважать усилия региональных государств по поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.

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