Одним махом по всем химзаводам. Гройсман решил "удобрить" аграриев

РИА Новости Украина

Премьер Владимир Гройсман рассчитывает, что все химические предприятия страны возобновят производство минеральных удобрений, чтобы компенсировать дефицит из-за введенного эмбарго на поставки этой продукции из РФ, пишут РИА Новости Украина.

Ранее в марте Кабмин принял решение ввести временное эмбарго на импорт минеральных удобрений из России до урегулирования вопроса с применением антидемпинговых пошлин на поставки этой продукции.

Кроме того, в дальнейшем власти страны планируют расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются антидемпинговые пошлины, для недопущения их обхода российскими предприятиями путем изменения товарных кодов и поставок через другие страны. Также планируется изменить размеры самих антидемпинговых пошлин, чтобы "защитить интересы украинских производителей удобрений".

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Решить две проблемы

"Хотел бы подчеркнуть, что нам необходимо решить две проблемы одновременно и найти баланс. Первое — возобновить работу всех химических предприятий, которые производят удобрения в стране, и вторая позиция — обеспечить наших аграриев необходимыми минеральными удобрениями для посевной кампании. И самое главное — не спровоцировать в сезон посевной кампании необоснованный рост цен на аграрную продукцию", — сказал Гройсман, выступая в парламенте в пятницу.

Он отметил, что 26 марта ожидается проведения заседания антидемпинговой комиссии, которая рассмотрит вопрос ограничения ввоза минеральных удобрений из России.

"Я просил бы две позиции сохранить: полная загрузка наших химических предприятий и не создавать искусственного дефицита или повышения цен для аграриев на минеральные удобрения. Пожалуйста, сбалансируйте, я двумя руками — за", — снова подчеркнул премьер.

Угроза дефицита

По данным Института аграрной экономики, украинские аграрии недополучили 18 миллиардов гривен (около 0,7 миллиарда долларов) прибыли в 2017 году из-за завышенных цен на азотные удобрения. Зампред общественной организации "Всеукраинский аграрный совет" Михаил Соколов считает, что если правительство введет постоянное полное эмбарго, то в стране может возникнуть дефицит азотных удобрений.

При этом Соколов сообщил, что располагает неофициальной информацией о планах правительства повысить антидемпинговые пошлины до 60% с 30% и отметил, что если эта информация подтвердится и решение будет принято правительством, то на столько же вырастет стоимость азотных удобрений в Украине.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО.

Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставлявшихся из России. Но весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% и на импорт из РФ карбамида и КАС.

По данным Минэкономики Украины, на момент введения пошлин Россия была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема.