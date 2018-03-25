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    Аналитика и комментарии

    Одним махом по всем химзаводам. Гройсман решил "удобрить" аграриев

    (обновлено: )74004
    Гройсман решил возобновить работу всех химзаводов по производству минудобрений после запрета на их ввоз из РФ. Эксперты опасаются: если Кабмин введет полное эмбарго на удобрения из РФ, то в стране может возникнуть дефицит азотных удобрений.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Премьер Владимир Гройсман рассчитывает, что все химические предприятия страны возобновят производство минеральных удобрений, чтобы компенсировать дефицит из-за введенного эмбарго на поставки этой продукции из РФ, пишут РИА Новости Украина.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в марте Кабмин принял решение ввести временное эмбарго на импорт минеральных удобрений из России до урегулирования вопроса с применением антидемпинговых пошлин на поставки этой продукции.

    Кроме того, в дальнейшем власти страны планируют расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются антидемпинговые пошлины, для недопущения их обхода российскими предприятиями путем изменения товарных кодов и поставок через другие страны. Также планируется изменить размеры самих антидемпинговых пошлин, чтобы "защитить интересы украинских производителей удобрений".

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    Решить две проблемы

    "Хотел бы подчеркнуть, что нам необходимо решить две проблемы одновременно и найти баланс. Первое — возобновить работу всех химических предприятий, которые производят удобрения в стране, и вторая позиция — обеспечить наших аграриев необходимыми минеральными удобрениями для посевной кампании. И самое главное — не спровоцировать в сезон посевной кампании необоснованный рост цен на аграрную продукцию", — сказал Гройсман, выступая в парламенте в пятницу.

    Он отметил, что 26 марта ожидается проведения заседания антидемпинговой комиссии, которая рассмотрит вопрос ограничения ввоза минеральных удобрений из России.

    "Я просил бы две позиции сохранить: полная загрузка наших химических предприятий и не создавать искусственного дефицита или повышения цен для аграриев на минеральные удобрения. Пожалуйста, сбалансируйте, я двумя руками — за", — снова подчеркнул премьер.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Ukrlife.TV/Скриншот
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    Угроза дефицита

    По данным Института аграрной экономики, украинские аграрии недополучили 18 миллиардов гривен (около 0,7 миллиарда долларов) прибыли в 2017 году из-за завышенных цен на азотные удобрения. Зампред общественной организации "Всеукраинский аграрный совет" Михаил Соколов считает, что если правительство введет постоянное полное эмбарго, то в стране может возникнуть дефицит азотных удобрений.

    При этом Соколов сообщил, что располагает неофициальной информацией о планах правительства повысить антидемпинговые пошлины до 60% с 30% и отметил, что если эта информация подтвердится и решение будет принято правительством, то на столько же вырастет стоимость азотных удобрений в Украине.

    Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО.

    Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставлявшихся из России. Но весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% и на импорт из РФ карбамида и КАС.

    По данным Минэкономики Украины, на момент введения пошлин Россия была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема.

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