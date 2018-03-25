В Киеве автомобиль с ребенком перелетел через газон и врезался в джип

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в Оболонском районе произошла авария, в результате которой были разбиты три машины, в одной из них в момент ДТП находился ребенок.
Столкновение произошло вечером 24 марта возле ТРЦ "Дрим таун". По словам свидетелей, Mitsubishi Outlander подрезал Mazda, которая вылетела с дороги.
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"Информатор" сообщает, что Mazda протаранила ограждение за тротуаром, проехала через газон и врезалась в припаркованную Toyota Rav 4. В вылетевшем авто были девушка с ребенком.
Mitsubishi проехал дальше и остановился через несколько десятков метров. У внедорожника было вывернуто колесо.
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