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    Киев

    В Киеве автомобиль с ребенком перелетел через газон и врезался в джип

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    В Оболонском районе столицы при автомобильной аварии пострадали сразу три автомобиля. Один из них на скорости вылетел через тротуар и газон на придомовую территорию.
    Авария в Оболонском районе Киева
    Фото kiev.informator.ua

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в Оболонском районе произошла авария, в результате которой были разбиты три машины, в одной из них в момент ДТП находился ребенок.

    Столкновение произошло вечером 24 марта возле ТРЦ "Дрим таун". По словам свидетелей, Mitsubishi Outlander подрезал Mazda, которая вылетела с дороги.

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    "Информатор" сообщает, что Mazda протаранила ограждение за тротуаром, проехала через газон и врезалась в припаркованную Toyota Rav 4. В вылетевшем авто были девушка с ребенком.

    Фото kiev.informator.ua
    Последствия аварии в Оболонском районе Киева

    Mitsubishi проехал дальше и остановился через несколько десятков метров. У внедорожника было вывернуто колесо.

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