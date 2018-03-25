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    Общество

    Украинцы перевели стрелки часов. Киевское время сравнялось с московским

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    Согласно заявлению Министерствв экономического развития и торговли Украины, "двадцать пятого марта 2018 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время". В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно было перевести на 1 час вперед.
    Перевод стрелки на часах
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украина перешла на летнее время. В три часа ночи стрелки часов были переведены на один час вперед. То есть вместо 03:00 стало 04:00.

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    Украина переводит часы два раза в год согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Это так называемые переходы на "летнее" и "зимнее" время. Традиционно Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта.

    "Двадцать пятого марта 2018 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время. В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на 1 (один) час вперед",- напоминает Министерство экономического развития и торговли Украины. Таким образом, время в Киеве и Москве стало одинаковы.

    Примечательно, что Москва и Киев формально находятся в одном часовом поясе. В большинстве районов СССР с 1930 года действовало так называемое декретное время (поясное плюс 1 час). При переходе на летнее время добавлялся еще час. В 1990 году Украинская, Молдавская и Белорусская ССР отменили у себя декретное время и "вернулись" в свой часовой пояс. Тогда впервые возникла разница во времени между Москвой и этими республиками.

    В последний раз Украина меняла время 29 октября минувшего года. Тогда украинцы перевели стрелки часов на час назад, сохраняя часовую разницу во времени с Москвой в один час. Исключением стала подконтрольная ополченцам часть территории Донбасса — там самопровозглашенные власти не стали переводить часы, таким образом, уравняв время с московским.

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