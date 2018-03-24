Кремль отреагировал на задержание Савченко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Информация о якобы вербовке Россией Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ является полной чушью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".

"Сегодня европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим", — заметил Песков.

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В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.