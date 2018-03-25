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    В Донбассе участились обстрелы из гранатометов и пулеметов

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    Вооруженные силы Украины сообщают, что в зоне военной операции в Донбассе за сутки были зафиксированы 13 обстрелов на донецком и луганском направлениях.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины сообщили о 13 случаях обстрелов, зафиксированных за минувшие сутки в Донбассе, пострадавших нет.

    Как передает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "13 обстрелов позиций украинских защитников".

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    "В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — говорится в сообщении.

    Согласно данным пресс-центра, на донецком и луганском направлениях огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

    Напомним, что с начала весны стороны конфликта в Донбассе договорились о перемирии, которое однако многократно нарушалось. Также ведутся переговоры об установлении "пасхального перемирия": прекращении огня перед празднованием Пасхи 8 апреля.

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