наверх
25.03.201808:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Бывший глава патрульной полиции Харькова подрался с полицейскими в Киеве

    (обновлено: )81
    Патрульные полицейские Киева в результате погони остановили автомобиль Mitsubishi, водитель которого оказал сопротивление. Оказалось, что это бывший коллега полицейских из Харькова.
    facebook.com/KyivOperativ/

    В Киеве полиция задержала водителя Mitsubishi, который проехал на красный свет перекресток на Окружной дороге. Патрульные преследовали нарушителя и остановили на улице
    Рубежовской.

    "Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, он совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо (нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа). Задержанныйнаходился с признаками алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер") отказался и поехал к врачу-наркологу", — пишет сообщество "Киев Оперативный".

    Задержанный оказался Евгений Мельник, который ранее возглавлял патрульную полицию в Харькове.Это уже второй случай, когда его подозревают в вождении в пьяном видео: в 2014 году на него уже составлялся соответствующий протокол.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
      Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
      Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
      Отравление Скрипаля. Британия против России
      Президент РФ Владимир Путин
      Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире