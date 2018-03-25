Бывший глава патрульной полиции Харькова подрался с полицейскими в Киеве

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В Киеве полиция задержала водителя Mitsubishi, который проехал на красный свет перекресток на Окружной дороге. Патрульные преследовали нарушителя и остановили на улице

Рубежовской.

"Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, он совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо (нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа). Задержанныйнаходился с признаками алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер") отказался и поехал к врачу-наркологу", — пишет сообщество "Киев Оперативный".

Задержанный оказался Евгений Мельник, который ранее возглавлял патрульную полицию в Харькове.Это уже второй случай, когда его подозревают в вождении в пьяном видео: в 2014 году на него уже составлялся соответствующий протокол.

