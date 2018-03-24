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    Константин Райкин попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )13513
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Райкин внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым.
    Константин Райкин
    Театр Сатирикон

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Известный российский актер Константин Райкин попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

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    Как сообщается на сайте, Райкин внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "участие в попытках легализации аннексии" Крыма.

    Ранее российский комик Семен Слепаков, популярный также в Украине, попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за выступления в Крыму.

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

    Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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