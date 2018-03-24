Константин Райкин попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Известный российский актер Константин Райкин попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Райкин внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "участие в попытках легализации аннексии" Крыма.

Ранее российский комик Семен Слепаков, популярный также в Украине, попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за выступления в Крыму.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.