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    Британские СМИ узнали о тайной любовнице Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (115)

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    По данным The Telegraph, у отравленного экс-полковника ГРУ была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед отравлением.
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Фото telegraph.co.uk

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. У отравленного в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед отравлением, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары.

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    Сообщается, что проживающая в Солсбери женщина также приехала в Британию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.

    "Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — заявил газете друг пары.

    Другой знакомый пары сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы рассказать полиции, что она может знать о последних днях перед отравлением.

    "Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — сказал собеседник издания.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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    В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

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