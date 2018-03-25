Британские СМИ узнали о тайной любовнице Скрипаля

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. У отравленного в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед отравлением, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары.

Сообщается, что проживающая в Солсбери женщина также приехала в Британию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.

"Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — заявил газете друг пары.

Другой знакомый пары сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы рассказать полиции, что она может знать о последних днях перед отравлением.

"Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — сказал собеседник издания.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.