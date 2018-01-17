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    Общество

    "Антонов" заявил о препятствовании работе правительством Украины

    (обновлено: )42531
    Как отметили на предприятии, "Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается осложнить работу флагмана отечественного авиастроения".
    Турбина самолета. ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Антонов" заявило, что правительство Украины не оказывает должной поддержки предприятию и препятствует его работе.

    "У ГП "Антонов" существует немало проблем, с которыми оно вынуждено бороться в одиночку. Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается осложнить работу флагмана отечественного авиастроения", — говорится в заявлении предприятия на его сайте.

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Госпредприятие заявляет, что премьер Украины Владимир Гройсман и его кабинет министров предлагают изъять существенную часть заработанных предприятием средств для решения проблем других предприятий концерна вопреки мнению руководства "Укроборонпрома".

    По мнению руководства предприятия, такие меры приведут к срыву международных договоренностей по производству самолета Ан-132D, модернизации самолета Ан-70, а также остановке разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица", осуществляемой "Антоновым" за собственные средства.

    "Руководство ГП "Антонов" считает, что такие действия не только не помогут тем, кто находится на грани, но и обанкротят тех, у кого эти средства будут изъяты. В данных условиях целесообразно принятие государственной программы по выводу из кризиса важнейших предприятий ОПК, финансируемой из бюджета страны", — добавили в госпредприятии.

    Напомним, 26 января 2016 года Кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

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