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    Ан-140

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    На территории государственного предприятия Антонов. Архивное фото
    Авиагиганты Украины: тайное сотрудничество с РФ ради выживания
    09:09 25.03.2016
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    Украина полностью отказалась от российских комплектующих в самолетостроении, заявляют чиновники от оборонной промышленности. Соответствует ли утверждение реальности, или это блеф?
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    В России остановили выпуск Ан-140 из-за непоставок из Украины
    20:24 31.07.2015
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    Руководитель предприятия "Авиакор" заявил, что 34 поставщик главное конструкторское бюро находятся в Украине, поэтому выпуск самолетов будет приостановлен.
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    Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Ирана
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    Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air был вынужден совершить аварийную посадку, в результате которой никто не пострадал.
    Самолет АН-140
    ВВС РФ: проект России и Украины по производству Ан-140 не приостановлен
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    Накануне гендиректор предприятия "Авиакор - авиационный завод", который занимается выпуском машины, Алексей Гусев заявил, что проект находится на грани остановки из-за ситуации между Россией и Украиной.
    Самолет Ан-70 совершил первый испытательный полет после модернизации
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    Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Стоимость одного Ан-70 оценивается в 67 миллионов долларов.
    Самолет Ан-140
    "Авиакор" и "Антонов" будут сотрудничать в производстве Ан-140
    15:39 27.09.2012
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    Подписание протокола о сотрудничестве состоялось во время открывшегося в четверг восьмого международного авиакосмического салона "Авиасвит-XXI".
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    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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