Расследованием крушения Ан-148 от Украины займутся 5 человек - "Антонов"

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Антонов", которое занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов модели "Ан", назначило четырех экспертов в группу украинских представителей по расследованию крушения в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", с учетом ранее назначенного представителя от Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, общее число группы от Украины составит пять человек.

"Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами назначило уполномоченного представителя Украины по расследованию (авиакатастрофы в РФ – ред.) и обратилось в госпредприятие "Антонов" для определения кандидатур советников уполномоченного представителя. Предприятие назначило советниками четырех ведущих специалистов", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

При этом в пресс-службе госпредприятия "Антонов" РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, когда представители от Украины отправятся в Россию.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.