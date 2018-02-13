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    Расследованием крушения Ан-148 от Украины займутся 5 человек - "Антонов"

    Тема:

    Авиакатастрофа в Подмосковье (14)

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    В ГП "Антонов" сообщили, что Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами назначило уполномоченного представителя Украины по расследованию в РФ.
    Последствия крушения Ан-148 в Московской области
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Антонов", которое занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов модели "Ан", назначило четырех экспертов в группу украинских представителей по расследованию крушения в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", с учетом ранее назначенного представителя от Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, общее число группы от Украины составит пять человек.

    Последствия крушения Ан-148 в Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия крушения Ан-148 под Москвой. Кадры аэрофотосъемки

    "Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами назначило уполномоченного представителя Украины по расследованию (авиакатастрофы в РФ – ред.) и обратилось в госпредприятие "Антонов" для определения кандидатур советников уполномоченного представителя. Предприятие назначило советниками четырех ведущих специалистов", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

    При этом в пресс-службе госпредприятия "Антонов" РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, когда представители от Украины отправятся в Россию.

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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