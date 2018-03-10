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    IDEX

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Петр Порошенко на выставке вооружений IDEX-2015 в Абу-Даби
    Порошенко на выставке вооружений IDEX-2015: ну очень выгодные контракты
    09:29 25.02.2015
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    По счету 12-я международная выставка вооружения IDEX-2015, открывшаяся в Абу-Даби 22 февраля, проводится раз в два года и считается одним из важнейших подобных мероприятий на Ближнем Востоке, а также одной из самых крупных в мире.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко в ОАЭ встретится с премьер-министром и посетит выставку вооружений
    17:32 23.02.2015
    205Украина: между миром и войной
    Как сообщает администрация Порошенко, международная выставка вооружений и технологий IDEX проводится один раз в два года и является платформой для создания и укрепления отношений с государственными ведомствами и предприятиями из региона Ближнего Востока и Азии.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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