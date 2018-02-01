В Пентагоне заявили о провале испытаний современной противоракеты Aegis

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Последние испытания системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis закончились неудачей, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Я могу это подтвердить… Тест не оправдал наших ожиданий", — заявила Уайт на брифинге. По ее словам, результаты испытаний сейчас анализируются и из них "будут сделаны соответствующие выводы".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что США произвели на Гавайях учебные стрельбы с использованием противоракеты Aegis, но испытания закончились неудачей. По данным телеканала, противоракета не смогла перехватить цель, запущенную с самолета.

Система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет меньшей и средней дальности. Учебные пуски противоракет нередко заканчиваются неудачей.

Ранее Министерство обороны США заявляло, что элементы американской противоракетной обороны в Европе не угрожают России.