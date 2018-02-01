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    В Пентагоне заявили о провале испытаний современной противоракеты Aegis

    (обновлено: )22140
    По словам пресс-секретаря Пентагона Дана Уайта, тест системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis не оправдал ожиданий, результаты испытаний анализируются и из них "будут сделаны соответствующие выводы".
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Последние испытания системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis закончились неудачей, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

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    "Я могу это подтвердить… Тест не оправдал наших ожиданий", — заявила Уайт на брифинге. По ее словам, результаты испытаний сейчас анализируются и из них "будут сделаны соответствующие выводы".

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что США произвели на Гавайях учебные стрельбы с использованием противоракеты Aegis, но испытания закончились неудачей. По данным телеканала, противоракета не смогла перехватить цель, запущенную с самолета.

    Система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет меньшей и средней дальности. Учебные пуски противоракет нередко заканчиваются неудачей.

    Ранее Министерство обороны США заявляло, что элементы американской противоракетной обороны в Европе не угрожают России.

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