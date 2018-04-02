Минобороны РФ показало успешное испытание новейшей противоракеты‍

Ракета успешно поразила условную цель в установленное время, рассказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ генерала-майора Андрей Приходько.

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В прошлый раз испытание прошло в середине февраля. Тогда военные провели успешный запуск модернизированной ракеты ПРС-1М.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она выполняет задачи по предупреждению о ракетном нападении и контролю космического пространства.