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    Минобороны РФ показало успешное испытание новейшей противоракеты‍

    (обновлено: )43752
    Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы противоракетной обороны. Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
    Канал Минобороны России на Youtube

    Ракета успешно поразила условную цель в установленное время, рассказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ генерала-майора Андрей Приходько.

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    В прошлый раз испытание прошло в середине февраля. Тогда военные провели успешный запуск модернизированной ракеты ПРС-1М.

    Система ПРО состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она выполняет задачи по предупреждению о ракетном нападении и контролю космического пространства.

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