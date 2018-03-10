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    "Фантом" (беспилотник БТР)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Украинский беспилотный мини-БТР Фантом-2
    В США "Укроборонпром" показал новый беспилотный мини-БТР "Фантом-2"
    05:27 29.10.2017
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    Машина "Фантом-2" оснащена спаренным 23-мм автоматическим пулеметом, системой залпового огня неуправляемыми ракетами РС-80 и двумя пусковыми установками для управляемых противотанковых ракет.
    Испытания беспилотного бронетранспортера Фантом. Архивное фото
    "Укроборонпром" разрабатывает новые модели беспилотников
    02:26 05.03.2017
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    По словам заместителя генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимира Коробова, военная техника 21 века может полностью нивелировать человеческий фактор участия в решении конфликтов.
    Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР Фантом. Видео
    Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР "Фантом" 
    05:29 21.02.2017
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    19:15 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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