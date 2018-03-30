Новейшее оружие России. Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат"

"Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР", — говорится в сообщении Минобороны.

В середине марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что очередные бросковые испытания "Сармата" готовятся на космодроме Плесецк. Первые бросковые испытания новой ракеты проводились в декабре 2017 года.

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Президент РВ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".