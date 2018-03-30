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    Новейшее оружие России. Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат"

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    На космодроме Плесецк прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", в ходе которых подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета, сообщает Минобороны РФ.
    Канал Минобороны России на Youtube

    "Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР", — говорится в сообщении Минобороны.

    В середине марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что очередные бросковые испытания "Сармата" готовятся на космодроме Плесецк. Первые бросковые испытания новой ракеты проводились в декабре 2017 года.

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    Президент РВ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

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