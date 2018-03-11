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    Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"

    (обновлено: )79491
    Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с аэродрома на территории Южного военного округа.
    Канал Минобороны России на Youtube

    На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.

    Пуск был осуществлен ракетчиками Южного военного округа (ЮВО). Ракета с высокой точностью поразила заданную цель на полигоне.

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    Ранее во время оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы "Кинжал". По словам главы государства, в декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

    Президент отметил, что гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

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