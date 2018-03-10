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    МиГ-31

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Авиационное шоу, посвященное 95-летию лётно-испытательного центра минобороны
    МиГ-31 потерпел крушение при учебном полете в России
    16:36 25.01.2016
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    Самолет упал во время учебно-тренировочного полета в Красноярском крае. Экипаж Миг-31 катапультировался и после приземления вышел на связь.
    Истребитель Су-34
    На Дальний Восток Россия в 2015 г отправит 30 боевых самолетов
    04:18 16.01.2015
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    В Хабаровский, Приморский и Камчатский края России запланирована поставка 30 новых истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Туда же направят вертолеты Ка-52.
    Самолеты ТУ-95. Архивное фото
    НАТО заявляет об активности российских ВВС над Европой
    22:28 29.10.2014
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    Как утверждает НАТО, в среду системы радиолокационного обнаружения НАТО выявили восемь самолетов РФ над Северным морем.
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    12:01 14.12.2013
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    "В ходе полета произошел отказ одного из двигателей. Экипаж вывел самолет в безопасный район и катапультировался", - сказали в Минобороны. Оба летчика живы.
    Самолет МИГ-31. Архивное фото
    Самолет Минобороны РФ МиГ-31 разбился в Приморье, летчики живы
    11:24 14.12.2013
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    Самолет упал в 26 километрах от авиабазы Центральная Угловая под Владивостоком. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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