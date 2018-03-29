Россия запустила ракету с военным спутником

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Российские военные успешно запустили в четверг ракету-носитель с космическим аппаратом с космодрома "Плесецк", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 20 часов 38 минут (совпадает с киевским) с пусковой установки 4 площадки 43 государственного испытательного космодрома "Плесецк" боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — говорится в сообщении.

Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главкома Воздушно-космическими силами Александр Головко, прибывший на космодром для контроля запуска.

Все предстартовые операции и старт "Союза" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома "Плесецк" в 2018 году. Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на "Плесецке", боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск "Союз-2.1В" был успешно проведен в 2013 году, второй — в 2015-м, третий — в 2017-м.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на "Плесецке" 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома были проведены 33 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

"Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме "Плесецк" с 1973 по 2012 год. За этот период с "Плесецка" были проведены 435 пуска ракет "Союз-У", в ходе которых на орбиту были выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.