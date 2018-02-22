В США стартовала ракета с испанским спутником

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии с испанским телекоммуникационным спутником Paz, компания ведет трансляцию запуска.

Старт ракеты был дан в 16:17 по киевскому времени в четверг с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Для нынешнего старта используется уже летавшая и сохраненная после старта первая ступень ракеты-носителя.

Главным грузом миссии является принадлежащий мадридской компании Hisdesat спутник Paz, предназначенный для передачи радиолокационных данных испанским военным, правительственным и коммерческим клиентам.

Помимо Paz SpaceX выведет на орбиту два тестовых спутника Microsat-2a и Microsat-2b.

Ранее в 2015 году глава компании Илон Маск рассказал о планах создания коммерческого созвездия спутников широкополосной сети Starlink. По его задумке, этот проект должен стать основным источником финансирования планов по полетам в далекий космос. Коммуникационные спутники Microsat-2a и Microsat-2b разработаны инженерами компании SpaceX. Каждый из тестируемых спутников весит около 400 килограмм и, предположительно, будет тестироваться в течение 20 месяцев.