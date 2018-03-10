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    F-35

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    США будут размещать авиацию, способную нести ядерное оружие - доктрина
    23:10 02.02.2018
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    Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять, по мере необходимости, возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему мир, говорится в новой ядерной доктрине США.
    Дональд Трамп
    Трамп "продал" Норвегии истребители из видеоигры Call of Duty - СМИ
    10:13 12.01.2018
    384
    Представитель авиастроительной компании Lockheed Martin, поставляющей настоящие самолеты, заявил, что правительство Норвегии пока согласовало финансирование 40 истребителей модели F-35 и на данный момент получило 10 из них.
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    Американский истребитель F-35A загорелся в Айдахо
    06:18 24.09.2016
    316
    Инцидент произошел в пятницу около полудня. По информации американских ВВС, возгорание произошло в хвостовом отсеке истребителя. Огонь удалось быстро потушить, в результате никто не пострадал.
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    Пентагон заключил контракт на покупку партии истребителей F-35 - СМИ
    03:59 04.05.2016
    214
    Сроком реализации соглашения о поставке 13 истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II назван декабрь 2019 года. Контракт рассчитан на сумму 1,3 миллиарда долларов.
    Палубная авиация ВМС США испытывает новые управляемые бомбы AGM-154. Видео
    Палубная авиация ВМС США испытывает управляемые бомбы AGM-154 
    05:59 11.04.2016
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    ВМС США обнародовали кадры испытания сброса тактической планирующей управляемой авиационной бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35C Lighting II.
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    США начнут поставлять истребители F-35 в Израиль в 2016 - Пентагон
    21:12 28.10.2015
    237Военная кампания против "Исламского государства"
    В следующем году Израиль станет первым и единственным нашим другом в регионе, который получит стелс-самолеты F-35, заявил американский министр обороны Эштон Картер.
    Макет американского истребителя F-35. Архивное фото
    Израиль в следующем году получит истребители пятого поколения - Байден
    05:27 24.04.2015
    108
    По словам вице-президента США, F-35 - лучший самолет, "который сделает Израиль единственной страной на Ближнем Востоке, у которой будет истребитель пятого поколения".
    Истребитель F-16. Архивное фото
    ВВС Бельгии и Нидерландов начнут патрулировать воздушное пространство
    16:25 05.01.2015
    113
    Патрулирование воздушного пространства будет проводится сообща, подтвердили в бельгийском министерстве обороны.
    Первая посадка F-35С на палубу авианосца Nimitz. Видео
    Первая посадка F-35С на палубу авианосца Nimitz 
    04:39 05.11.2014
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    Два американских многоцелевых истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35С успешно совершили первую посадку на палубу авианосца Nimitz в Тихом океане недалеко от побережья Сан-Диего, штат Калифорния.
    Макет американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning-II
    Пентагон не пошлет истребитель F-35 в Фарнборо из-за технических проблем
    23:43 15.07.2014
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    Пентагон принял решение не посылать истребители F-35 на авиасалон в Фарнборо в Великобритании на фоне технических проблем, сообщил журналистам представитель министерства обороны США контр-адмирал Джон Кирби.
    Пентагон
    В США запретили полеты F-35 до окончания проверок двигателя
    07:19 04.07.2014
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    Военное командование США вновь приостановило полеты всех истребителей-бомбардировщиков F-35, несколько инцидентов с участием которых произошло на прошлой неделе, передает в пятницу агентство Рейтер.
    Панорама Токио
    Минобороны Японии заключило контракт на производство самолетов F-35А
    18:00 30.09.2013
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    Министерство обороны Японии впервые в своей истории заключило контракт с японскими компаниями, которые будут участвовать в совместном с США производстве истребителей пятого поколения F-35А.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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