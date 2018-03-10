Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять, по мере необходимости, возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему мир, говорится в новой ядерной доктрине США.
Представитель авиастроительной компании Lockheed Martin, поставляющей настоящие самолеты, заявил, что правительство Норвегии пока согласовало финансирование 40 истребителей модели F-35 и на данный момент получило 10 из них.
Два американских многоцелевых истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35С успешно совершили первую посадку на палубу авианосца Nimitz в Тихом океане недалеко от побережья Сан-Диего, штат Калифорния.
Пентагон принял решение не посылать истребители F-35 на авиасалон в Фарнборо в Великобритании на фоне технических проблем, сообщил журналистам представитель министерства обороны США контр-адмирал Джон Кирби.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".