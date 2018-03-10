Выступая на форуме по безопасности в штате Калифорния, Картер подверг критике действия РФ в Украине и в Сирии, а также обвинил Москву в кибератаках. По его словам, "это не те действия, которые можно ожидать от несущего ответственность (за свои шаги) государства".
По словам главы Пентагона, на данный момент "по-настоящему раскрыть эту дверь" в вопросах кооперации с Россией не удалось. При этом он добавил, что в профессиональной манере согласовываются спорные моменты.
По словам министра обороны США Эштона Картера, "США и члены международной коалиции готовы поддержать иракские силы безопасности, курдские силы ополчения (пешмерга) и иракский народ в предстоящей трудной борьбе".
В ходе встречи глава украинского оборонного ведомства поблагодарил США за практическую и материально-техническую помощь Киеву. В свою очередь Картер заверил Полторака в дальнейшей поддержке Украины на пути к реформам и отстаиванию суверенитета.
По данным Пентагона, подписанный документ поможет Киеву проводить "критически важные реформы в оборонной сфере, улучшить процессы управления ресурсами и усилить технологическую кооперацию в области оборонных технологий".
По словам главы Минобороны США, Россия может использовать свое влияние, для того чтобы помочь в окончании сирийской гражданской войны, борьба с экстремизмом невозможна без прекращения гражданской войны в Сирии.
По словам министра обороны США Эштона Картера, центральной темой саммита НАТО станет дальнейшее развитие подхода альянса по отношению к России, который является сильным и сбалансированным - сильным в плане сдерживания агрессии в Европе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".