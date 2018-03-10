наверх
10.03.201806:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Эштон Картер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 99
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Министр обороны США Эштон Картер
    В Пентагоне заявили о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГ
    03:14 09.01.2017
    459Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам главы оборонного ведомства США Эштона Картера, "поведение русских" делает прекращение гражданской войны в Сирии сложнее, Россия усилила сирийскую гражданскую войну.
    Флаг США
    США готовы сбить ракету КНДР, направленную против них и союзников – Картер
    22:47 08.01.2017
    221
    Как заявил Картер, операция по перехвату ракеты будет осуществляться только в случае угрозы нанесения удара по территории США или союзников со стороны Северной Кореи.
    Эштон Картер
    США должны продолжить меры против РФ из-за кибератак - Пентагон
    21:30 08.01.2017
    235РФ и США: железный занавес
    Как заявил в воскресенье в интервью глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Эштон Картер, США "должны иметь сильный и сбалансированный подход к России".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Россия стремится помешать действиям США в мире – глава Пентагона
    20:29 06.01.2017
    651
    Глава Пентагона Эштон Картер также заявил, что "Россия ничего не делает для уничтожения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Глава Пентагона неожиданно прибыл в Ирак
    10:03 11.12.2016
    246
    В Пентагоне сообщили, что "министр обороны Эштон Картер нанес неожиданный визит в Ирак". Картера поприветствовал генерал Стивен Таунсенд, возглавляющий международную коалицию во главе с США.
    Министр обороны США Эштон Картер
    Картер: США будут сотрудничать с РФ там, где интересы совпадают
    06:34 04.12.2016
    335РФ и США: железный занавес
    Выступая на форуме по безопасности в штате Калифорния, Картер подверг критике действия РФ в Украине и в Сирии, а также обвинил Москву в кибератаках. По его словам, "это не те действия, которые можно ожидать от несущего ответственность (за свои шаги) государства".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Глава Пентагона гарантировал "плавный переход" новому руководству
    05:59 03.12.2016
    84Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Эштон Картер заверил, что знает генерала Джима Мэттиса и держит его на самом высоком счету. Он также обещает делать все, чтобы "обеспечить плавный переход в министерстве обороны".
    Министр обороны США Эштон Картер
    США обсуждают с Турцией участие в освобождении "столицы ИГ" Ракки
    01:14 03.11.2016
    71Вооруженный конфликт в Сирии.
    США продолжают переговоры с Турцией по поводу возможного участия в будущей операции по освобождению сирийской Ракки от террористической организации "Исламское государство", сообщил глава Пентагона.
    Министр обороны США Эштон Картер
    Картер о сотрудничестве с РФ в Сирии: США "всегда держат дверь открытой"
    10:28 23.10.2016
    365Вооруженный конфликт в Сирии.
    По словам главы Пентагона, на данный момент "по-настоящему раскрыть эту дверь" в вопросах кооперации с Россией не удалось. При этом он добавил, что в профессиональной манере согласовываются спорные моменты.
    Министр обороны США Эштон Картер
    Турция и Ирак договорились по операции в Мосуле - глава Пентагона
    19:23 21.10.2016
    125
    По словам главы Пентагона Эштона Картера, который находится с визитом в Анкаре, Турция и Ирак достигли принципиального согласия по вопросу операции против ИГ в Мосуле.
    Министр обороны США Эштон Картер
    Пентагон: наступление на Мосул - поворотный момент для уничтожения ИГ
    05:52 17.10.2016
    216Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам министра обороны США Эштона Картера, "США и члены международной коалиции готовы поддержать иракские силы безопасности, курдские силы ополчения (пешмерга) и иракский народ в предстоящей трудной борьбе".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Глава Пентагона: только РФ и КНДР представляют ядерную угрозу для США
    01:53 27.09.2016
    164Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Американский министр обороны Эштон Картер заявил, что США работают с союзниками по НАТО с тем, чтобы "удержать Россию от мысли использовать ядерное оружие в конфликте с НАТО".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Глава Пентагона назвал условия передачи Украине летального оружия
    23:33 22.09.2016
    3305
    Как заявил глава Пентагона Эштон Картер, "переговоры о предоставлении Украине летального вооружения продолжаются, предоставление этой помощи зависит от выполнения Россией минских договоренностей".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Картер: США будут укреплять свою ядерную триаду
    21:12 21.09.2016
    251
    Как заявил министр обороны США, Вашингтон "собирается вкладывать средства в развитие ядерной триады, поскольку ее старые элементы нуждаются в замене".
    Министры обороны Украины и США Степан Полторак и Эштон Картер
    Полторак договорился с Пентагоном о партнерстве сроком на 5 лет
    18:14 08.09.2016
    905
    В ходе встречи глава украинского оборонного ведомства поблагодарил США за практическую и материально-техническую помощь Киеву. В свою очередь Картер заверил Полторака в дальнейшей поддержке Украины на пути к реформам и отстаиванию суверенитета.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Украина и США будут сотрудничать в оборонной сфере
    15:55 08.09.2016
    1804
    По данным Пентагона, подписанный документ поможет Киеву проводить "критически важные реформы в оборонной сфере, улучшить процессы управления ресурсами и усилить технологическую кооперацию в области оборонных технологий".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Глава Пентагона считает, что РФ не выполнила ряд обещаний по Сирии
    23:25 07.09.2016
    88
    По словам главы Минобороны США, Россия может использовать свое влияние, для того чтобы помочь в окончании сирийской гражданской войны, борьба с экстремизмом невозможна без прекращения гражданской войны в Сирии.
    Министр обороны США Эштон Картер
    Глава Пентагона: Россия - главный вызов для США
    18:18 26.08.2016
    481
    По словам Эштона Картера, перед США "стоят по меньшей мере пять растущих вызовов: первая - это противостоять агрессии и применению насилия со стороны России, особенно в Европе".
    Министр обороны США Эштон Картер
    Картер: НАТО переходит к сдерживанию РФ, но продолжает сотрудничать с ней
    05:14 08.07.2016
    211АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам министра обороны США Эштона Картера, центральной темой саммита НАТО станет дальнейшее развитие подхода альянса по отношению к России, который является сильным и сбалансированным - сильным в плане сдерживания агрессии в Европе.
    Министр обороны США Эштон Картер
    Пентагон заявил о необходимости укрепления обороны Южной Кореи
    02:46 23.06.2016
    24Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что не знает, были ли последние ракетные испытания КНДР успешными, однако признал, что одна из ракет "пролетела достаточно долгое время".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны

    Организации