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Выступая на форуме по безопасности в штате Калифорния, Картер подверг критике действия РФ в Украине и в Сирии, а также обвинил Москву в кибератаках. По его словам, "это не те действия, которые можно ожидать от несущего ответственность (за свои шаги) государства".