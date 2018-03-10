Четверка бронекатеров маневрировали в Одесском заливе. Испытательный выход способствовал обучению экипажей новых бронекатеров "Гюрза-М" под руководством более опытных экипажей "Аккермана" и "Бердянска".
Основная доля финансовых средств для "всестороннего обеспечения Военно-морских сил Украины" пойдет на предприятие, контролируемое Петром Порошенко, тогда как произведенные им "сырые" катера до сих пор не включены в состав флота.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".