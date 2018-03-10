наверх
10.03.201816:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Бронекатер "Гюрза"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Новые бронекатеры Гюрза вышли на ходовые испытания под Одессой
    Новая тактика ВМС в шаге от нового провала
    08:59 23.10.2017
    3685
    Украинскому командованию необходимо планировать мероприятия боевой подготовки ВМС по средствам, с учетом реального соотношения сил.
    Новые бронекатеры Гюрза вышли на ходовые испытания под Одессой
    "Москитный флот" Украины отрабатывал тактику "волчьей стаи" под Одессой
    02:13 16.10.2017
    1085
    Четверка бронекатеров маневрировали в Одесском заливе. Испытательный выход способствовал обучению экипажей новых бронекатеров "Гюрза-М" под руководством более опытных экипажей "Аккермана" и "Бердянска".
    Первый бронекатер Гюрза-М. Архивное фото
    История "Гюрзы": катера постоят, а деньги уплыли
    16:03 05.07.2016
    9718
    Основная доля финансовых средств для "всестороннего обеспечения Военно-морских сил Украины" пойдет на предприятие, контролируемое Петром Порошенко, тогда как произведенные им "сырые" катера до сих пор не включены в состав флота.
    Спуск на воду бронекатера Гюрза ВМС Украины
    Спуск на воду бронекатера "Гюрза". Вид с воздуха 
    16:29 11.11.2015
    835
    Киевский завод "Ленинская кузница" выпустил первый артиллерийский катер, который должен встать на вооружение в ВМС Украины. При спуске на воду присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги