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    DARPA

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Пентагон
    В США сообщили, когда создадут гиперзвуковое оружие
    09:06 02.03.2018
    591
    По словам главы Управления перспективных исследовательских проектов Стивена Уокера, разработкой гиперзвукового оружия в США занимаются уже несколько лет, эта задача стоит в приоритете.
    Энтони Тетер
    Американский спец по разведке и технологиям вошел в набсовет "Укроборонпрома"
    16:30 31.01.2018
    435
    По информации СМИ, экс-директор агентства DARPA Энтони Тетер назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпрома".
    В США создают космический супер-самолет XS-1 для доставки грузов на орбиту. Видео
    США создают недорогой космический беспилотник XS-1 для доставки грузов на МКС 
    05:30 09.10.2017
    302
    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает новейший космический самолет XS-1. В будущем ракетоплан будет развивать скорость свыше десяти чисел Маха (11,5 тысяч км/ч), неся полезную нагрузку от 1,36 до 2,27 тонны.
    DARPA запукает в продажу революционный протез руки. Видео
    Запущен в производство революционный протез руки 
    05:12 25.12.2016
    134
    Разработчики Mobius Bionics сумели привлечь внимание миллионов пользователей. Компания назвала бионический протез в честь главного героя "Звездных войн" Люка Скайуокера.
    DARPA опубликовала новые кадры испытаний дрона Морской охотник. Видео
    DARPA опубликовало новые кадры испытаний дрона "Морской охотник" 
    06:28 28.11.2016
    558
    Агентство передовых оборонных исследований США (DARPA) разместила в интернете видео испытаний в океане крупнейшего в мире роботизированного корабля "Морской охотник".
    В США показали сверхсовременный военный телескоп. Видео
    В США показали сверхсовременный военный телескоп 
    06:21 24.10.2016
    292
    Американские ВВС и Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA закончили сооружение самого мощного и быстрого телескопа, который, по их мнению, способен рассмотреть "чужих", живущих на удаленных планетах.
    Дроны собираются в стаи. Новые технологии войны США. Видео
    Дроны собираются в "стаи". Новые технологии войны США 
    06:42 21.06.2016
    528
    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США разрабатывает программу CODE, которая предусматривает испытание групп беспилотных летательных аппаратов в совместной автономной работе под руководством одного человека.
    Разработка новых моделей бронированной техники для ВС США. Видео
    Разработка новых моделей бронированной техники для ВС США 
    06:19 03.05.2016
    293
    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США разместила на своем канале видео смоделированных образцов бронированной техники с принципиально новыми техническими возможностями.
    Самоуправляемый противолодочный корабль Морской охотник (Sea Hunter)
    В США начинают испытания роботизированного корабля "Морской охотник"
    05:45 03.05.2016
    550
    Испытания будут проходить на военно-морской базе у берегов американского штата Калифорния в течение двух лет. Основной задачей испытаний станет настройка систем корабля на то, чтобы он самостоятельно избегал столкновений с другими суднами.
    Война дронов на море: ВМС США испытывают новейший охотник на подлодки. Видео
    Война дронов на море: ВМС США испытывают новейший охотник на подлодки 
    05:25 04.04.2016
    690
    Несколько дней назад ВМС США впервые обнародовало видео с февральских испытаний нового противолодочного дрона, действующего вдали от берега и выслеживающего вражеские подлодки.
    Владимир Путин
    Россия увеличит вложения в разработку новейшего оружия - Путин
    17:27 20.01.2015
    336
    Российский лидер отметил, что в текущем 2015 году финансирование Фонда перспективных исследований должно вырасти.
    Хакерская атака
    Пентагон создает графическую оболочку для ведения кибервойн
    10:53 29.05.2013
    15
    Агентство перспективных исследований министерства обороны США готовит компьютерную программу, которая позволит управлять действиями в киберсреде с помощью наглядного визуального интерфейса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Пентагон
    В США сообщили, когда создадут гиперзвуковое оружие
    09:06 02.03.2018
    591
    По словам главы Управления перспективных исследовательских проектов Стивена Уокера, разработкой гиперзвукового оружия в США занимаются уже несколько лет, эта задача стоит в приоритете.
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