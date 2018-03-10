Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает новейший космический самолет XS-1. В будущем ракетоплан будет развивать скорость свыше десяти чисел Маха (11,5 тысяч км/ч), неся полезную нагрузку от 1,36 до 2,27 тонны.
Американские ВВС и Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA закончили сооружение самого мощного и быстрого телескопа, который, по их мнению, способен рассмотреть "чужих", живущих на удаленных планетах.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США разрабатывает программу CODE, которая предусматривает испытание групп беспилотных летательных аппаратов в совместной автономной работе под руководством одного человека.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США разместила на своем канале видео смоделированных образцов бронированной техники с принципиально новыми техническими возможностями.
Испытания будут проходить на военно-морской базе у берегов американского штата Калифорния в течение двух лет. Основной задачей испытаний станет настройка систем корабля на то, чтобы он самостоятельно избегал столкновений с другими суднами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".