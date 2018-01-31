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    Американский спец по разведке и технологиям вошел в набсовет "Укроборонпрома"

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    По информации СМИ, экс-директор агентства DARPA Энтони Тетер назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпрома".
    Энтони Тетер
    knk.media

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Кабмин назначил экс-главу американского агентства передовых вооружений DARPA Энтони Тетера членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", сообщает РБК-Украина.

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    "В соответствии со статьей 5 закона "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе " назначить членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Тетера Энтони Джона", — говорится в документе.

    Отметим, что в августе 2016 года Тетер стал советником "Укроборонпрома" и реализовывал управленческие проекты по долгосрочному развитию в оборонно-промышленном комплексе.

    Тетер занимал должность директора оборонных научно-исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США с 2001 по 2009 год, отвечал за инновационные исследования, разработку и управление проектами. До этого был директором стратегических технологий DARPA и директором Национального разведывательного управления в аппарате Министра обороны США (с 1978 по 1982 год).

    Ранее сообщалось, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов не намерен уходить в отставку.

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