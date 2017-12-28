Жданов: "Укроборонпром" - это такой паразит на теле Украины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что обратится к президенту с предложением уволить гендиректора концерна "Укроборонпром" Романа Романова. По его словам, причина — в нерешении им задачи правительства о погашении заработной платы работникам Николаевского судостроительного завода.

Ранее Кабмин обязал выплатить долги персоналу Николаевского судостроительного завода до 25 декабря. При этом уже второй день несколько десятков работников завода перекрывают дорогу возле Варваровского моста в Николаеве с требованием погасить многомесячную задолженность.

В чем подоплека сложившейся ситуации, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В СМИ появилась информация, что Романов подал в отставку еще до публичной критики со стороны Владимира Гройсмана, и что заявление об отставке было согласовано с президентом Петром Порошенко. Для чего тогда премьер-министр сделал свое заявление?

— Это чистой воды пиар. Показать, какой он крепкий хозяйственник, показать, как он умеет ругать нерадивых подчиненных. Вообще, глава "Укроборонпрома" правильно сказал в своем интервью, что это не прерогатива премьер-министра назначать и снимать главу "Укроборонпрома". Это не его вообще вотчина, и туда ему дорога заказана. Раз Гройсман так поступил, значит, ему разрешили пропиариться на таком вопросе.

Романов пояснил, что причиной задолженности по выплате зарплаты на Николаевском судостроительном заводе является отсутствие заказов больше десяти лет и отсутствие ресурсов на финансирование крейсера. Есть ли какие-то другие причины, по которым Романов мог уйти в отставку?

— Я думаю, что истинную причину его увольнения может назвать только президент, который ее согласовал. У них там — свои дела, к сожалению, президент упорно не хочет создавать комитет гражданского контроля за оборонным сектором, и за грифом секретности и за вот этими служебными тайнами они скрывают все свои отношения.

Наблюдательный совет также не был создан в полном объеме.

— Да, это тоже огромный минус, и они не хотят сотрудничать с гражданскими организациями. Вопрос профсоюзов у нас, конечно, вообще стоит на нулевой позиции на сегодняшний день. Независимого профсоюза, я имею в виду. Отсюда — такая неосведомленность, и отсюда мы с вами просто фактически гадаем на кофейной гуще.

Причиной задолженности по зарплате на Николаевском судостроительном заводе является отсутствие заказов больше десяти лет и отсутствие ресурсов на финансирование крейсера. Если в течение десяти лет нет заказов, то люди просто так получали зарплату?

— Нет, конечно же. У них есть работа, и они выполняют на заводе какую-то работу. Опять же, мы с вами обсуждаем вершину айсберга. Я думаю, что долг по зарплате, это всего лишь был повод, и людям нужно спустить пар, показать, что вот нехороший директор, мы его накажем. На самом деле, на сегодняшний день, к сожалению, в укор Гройсману, нет государственной программы для загрузки ВПК страны. Нам в наследство от СССР достался самый крупный ВПК. И Россия еще как-то более-менее развивает свой ВПК, мы же не развиваем. И отсюда надо определиться: нам нужен этот завод, не нужен, будем мы строить большие корабли, не будем, нужен нам флот, не нужен. Мы не задаем главных вопросов, а в результате мы потом имеем такой огромный завод, который нечем загрузить, и людям нет основания платить зарплату.

Так завод Украине нужен или нет?

— По моему мнению, конечно же, нужен. Уникальность этого завода состоит в том, что он может строить тяжелые крейсера, не обязательно авианесущие, просто тяжелые крейсера, водоизмещением, там, до 50 тысяч тонн, в сухих доках.

А "Ленинская Кузня" не может их строить?

— "Кузня" всю жизнь строила прогулочные корабли "река-море", это максимум, что она могла строить. Судостроительный завод в Николаеве строился всей страной, это была комсомольская ударная стройка, он строился для постройки и потребностей флотов СССР в тяжелых кораблях, водоизмещением до 80 тысяч тонн. Поэтому если мы создаем черноморский флот Украины и собираемся быть морской державой, или, может быть, мы можем выполнять заказы, аналогичные "Мистралям", на международном рынке и для других стран — я просто как пример привожу… Просто, вопрос к тому же Гройсману: он год — в кресле премьера, он подумал, чем загрузить этот завод?

Кто может возглавить "Укроборонпром", и какие три первые шага, которые нужно предпринять?

— По кандидатуре я ничего не скажу. Сегодня в стране кадровые вопросы решаются настолько непредсказуемо и неожиданно, что прогнозировать это — просто неблагодарное дело. Что же касается, изменит новый начальник что-то или не изменит, сразу скажу на 150%, ничего не изменится. Почему? Потому что надо менять всю систему полностью. В данном контексте "Укроборонпром" — это фактически мертворожденный государственный монстр, который 3,5 года не в состоянии раскрутиться, начать развитие и давать прибыль государству. Пока это — паразит на теле государства.

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Может ли смена руководства как-то повлиять на всю оборонно-промышленную отрасль Украины?

— Еще раз повторюсь, один человек в поле не воин. Если система построена таким образом, что там отмываются государственные деньги или совершаются коррупционные деяния, то, что мы постоянно слышим, коррупционные скандалы вокруг "Укроборонпрома", то он ничего не изменит. Надо поменять саму всю систему. Допустим, если опыт мировых стран, лидеров в ВПК, говорит о том, что у них вообще нулевой процент государственного сектора в ВПК. Тот же Израиль, та же Америка, та же Германия, там, другие страны. Они опираются на частный сектор. Сделайте внутренний рынок вооружения, поставьте в равные доли частный и государственный сектор, сделайте нормальный оборонзаказ, и вы получите сумасшедшую прибыль от производства и продажи вооружения. И вы поднимете внутренний рынок, вы начнете выпускать внутренний валовый продукт.

Между тем, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "ГС" отметил, что решение Канады о разрешении экспорта оружия в Украину станет политическим сигналом для других стран, что не следует бояться торговать с Украиной. При этом "Укроборонпрому" не интересны поставки оружия из Канады из-за коррупции.