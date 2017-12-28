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    Порошенко будет вынужден уволить главу "Укроборонпрома" - Дяченко

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    Громкие отставки и назначения в Украине (472)

    (обновлено: )11910
    Обвинив Романа Романова в управленческой несостоятельности и коррупции, Гройсман передал "пас" президенту. Об этом в эфире "ГС" заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман заявил, что инициирует увольнение главы "Укроборонпрома". Он намерен обратиться к президенту, поскольку Роман Романов не выполнил поручение правительства и не разобрался до 25 декабря с долгом по зарплате работникам Николаевского судостроительного завода.

    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"
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    Имел ли право глава Кабмина выступать с предложением по увольнению руководителя оборонного предприятия, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко.

    "Согласно уставу "Укроборонпрома", назначает генерального директора наблюдательный совет по представлению премьера, а увольняет президент. Поэтому здесь совершенно правильно премьер обратился к президенту. Однако обвинив Романова или в управленческой несостоятельности, или в коррупции, на все телекамеры заявив, что обратится к президенту, Гройсман таким образом передал мяч на поле Петра Порошенко. Теперь президент если не уволит, будет выглядеть так, что он или поддерживает коррупционные действия, или поддерживает такого профнепригодного руководителя", — отметила эксперт.

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