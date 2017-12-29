Роман Романа Романова с деньгами "Укроборонпрома" завершен

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Вокруг государственного концерна "Укроборонпром" вновь сгущаются тучи, и темнее всего они – над главой компании Романом Романовым. После многочисленных скандалов с концерном премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова. Официальная причина – непогашение задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода. Раньше Кабинет министров поручал "Укроборонпрому" выплатить долги до 25 декабря, но результата не было.

Уже во вторник, 26 декабря, около 100 рабочих завода уже в третий раз за два месяца перекрыли автодорогу Николаев-Одесса, требуя выплатить долги по заработной плате.

"Я дал поручение руководителю "Укроборонпрома" погасить задолженность перед коллективом завода. Задолженность не погашена, я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, а советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно", – сказал Гройсман на заседании правительства.

По данным “Укроборонпрома", работа Николаевского судостроительного оказалась заблокированной, поскольку правительство с февраля 2015 года отказывается возмещать ему средства на содержание недостроенного ракетного крейсера "Украина". По данным госконцерна, счета завода арестованы, задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен.

Но самое интересное случилось уже после заявления Гройсмана. Как сообщил один из ближайших соратников президента Петра Порошенко, Романов уже написал заявление об увольнении, причем сделал это еще несколько недель назад.

"Давно", – сказал источник.

Однако сам Романов уже в четверг, 28 декабря, опроверг информацию о своей отставке и подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности.

Гройсману дали повод для пиара

По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, заявление Гройсмана об отставке Романова – чистой воды пиар.

“Показать, какой он крепкий хозяйственник, показать, как он умеет ругать нерадивых подчиненных. Вообще, глава "Укроборонпрома" правильно сказал в своем интервью, что это не прерогатива премьер-министра назначать и снимать главу "Укроборонпрома". Это не его вообще вотчина, и туда ему дорога заказана. Раз Гройсман так поступил, значит, ему разрешили пропиариться на таком вопросе”, – считает эксперт.

В то же время он уверен, что истинную причину увольнения главы госконцерна может назвать только президент, который отставку согласовал.

“У них там – свои дела, к сожалению, президент упорно не хочет создавать комитет гражданского контроля за оборонным сектором, и за грифом секретности и за вот этими служебными тайнами они скрывают все свои отношения”, – сообщил Жданов.

Военный эксперт уверен, что кто бы ни пришел на пост главы "Укроборонпрома", ситуация в целом не изменится: "система построена таким образом, что там отмываются государственные деньги или совершаются коррупционные деяния, то, что мы постоянно слышим, коррупционные скандалы вокруг "Укроборонпрома", то он ничего не изменит". Менять надо всю систему полностью, настаивает Жданов.

Читайте также: Портнов: а вы заметили "дело на 200 миллионов" в Укроборонпроме?

“В данном контексте "Укроборонпром" – это фактически мертворожденный государственный монстр, который 3,5 года не в состоянии раскрутиться, начать развитие и давать прибыль государству. Пока это – паразит на теле государства”, – заявил эксперт.

Конфликт за конфликтом

Напомним, в западном журнале Foreign Policy вышла статья, где автор Аскольд Крушельницкий обвинил "Укроборонпром" в массовых коррупционных схемах.

"Отчет Национального антикоррупционного бюро Украины, составленный в 2017 году, указывает, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 млн долларов на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака. В документе речь идет о расследовании НАБУ деятельности двух высокопоставленных "Укрспецэкспорта", подразделения концерна, занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, проживающий в Киеве", – сообщается в статье.

Параллельно с разоблачительной статьей в ведущем западном журнале о международных отношениях (который читает весь мировой дипкорпус) сотрудничество с "Укроборонпромом" свернул и Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны.

Непростые отношения у концерна сложились и с правительством, которому он напрямую подчиняется. Кабмин постоянно обвиняет "Укроборонпром" в срывах военных контрактов, а "оборонщики" правительство – в недофинансировании. Кульминацией противостояния стало дело крейсера "Украина", который не могут достроить уже 15 лет, несмотря на то, что корабль был готов на 95%.

Вообще же доходы "Укроборонпрома" за последние три года удвоились – с 14 до 30 млрд грн. На внутренний рынок работает только 25% предприятий, все остальное – на экспорт, который приносит концерну львиную часть дохода. Прим этом госконцерн, имея в лице "Народного фронта" могучих покровителей в Верховной Раде и Кабмине, почти не подотчетен государству. Неформальный контроль над "Укроборонпромом" имеет нардеп Сергей Пашинский.