Разработка новых моделей бронированной техники для ВС США

В своем комментарии агентство сообщило, что контракт на разработку образцов техники заключен с 8 организациями.

"Агенство стремится развивать новаторские технологии, которые сделают будущие бронированные машины значительно более мобильными, эффективными, безопасными и доступными", — говорится в комментарии к видео.

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Ранее сообщалось, что ВС США начинают испытания крупнейшего в мире роботизированного корабля "Морской охотник".