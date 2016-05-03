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    Разработка новых моделей бронированной техники для ВС США

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    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США разместила на своем канале видео смоделированных образцов бронированной техники с принципиально новыми техническими возможностями.
    Канал DARPAtv на Youtube

    В своем комментарии агентство сообщило, что контракт на разработку образцов техники заключен с 8 организациями.  

    "Агенство стремится развивать новаторские технологии, которые сделают будущие бронированные машины значительно более мобильными, эффективными, безопасными и доступными", — говорится в комментарии к видео.

    Смотрите также: Война дронов на море: ВМС США испытывают новейший охотник на подлодки

    Ранее сообщалось, что ВС США начинают испытания крупнейшего в мире роботизированного корабля "Морской охотник".

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