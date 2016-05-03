В США начинают испытания роботизированного корабля "Морской охотник"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. ВС США начинают испытания крупнейшего в мире роботизированного корабля "Морской охотник".

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США намерены пополнить Тихоокеанский флот новым роботизированным кораблем, который планируют поставить на вооружение через пять лет.

По данным агентства "Ассошиэйтед Пресс", испытания будут проходить на военно-морской базе у берегов американского штата Калифорния в течение двух лет. Основной задачей испытаний станет настройка систем корабля на то, чтобы он самостоятельно избегал столкновений с другими суднами. Все это время на борту будут находиться операторы для подстраховки.

Самоуправляемый противолодочный корабль "Морской охотник" (Sea Hunter) длиной 40 метров был спроектирован Агентством передовых оборонных исследований США (DARPA) совместно с оборонной фирмой Leidos для несения автономного морского дежурства на протяжении двух-трех месяцев без экипажа на борту или дистанционного управления.