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    дрон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Автомобили в Киеве
    Главные темы Украины 2 марта: дроны на дорогах, ошибки Майдана
    18:55 02.03.2018
    361
    В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Дрон Коммандор
    В ОАЭ Украина показала перспективный боевой гибридный дрон "Коммандор"
    09:46 01.03.2018
    550
    Беспилотник "Коммандор" может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.
    В Японии вышедший из-под контроля дрон врезался в толпу. Видео
    В Японии дрон упал в толпу людей 
    04:26 09.11.2017
    224
    Шесть посетителей выставки роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу.
    Дрон с иконой Божьей Матери облетел село под Одессой
    Дрон с иконой Божьей Матери облетел село под Одессой
    23:42 05.11.2017
    173
    Инициатором воздушного "крестного хода" стала предпринимательница Наталья. Таким образом она хотела повлиять на криминогенную ситуацию в родном селе.
    В Голландии создают дроны-уборщики собачьих фекалий
    В Голландии создают дроны-уборщики собачьих фекалий
    22:32 30.03.2017
    116
    Оснащенные камерами дроны будут патрулировать улицы, с помощью тепловизора находя фекалии и передавая их GPS-координаты наземному дрону-уборщику.
    Перепалка Парасюка и Геращенко из-за депутатов-проходимцев. Видео
    Перепалка Парасюка и Геращенко из-за "депутатов-проходимцев" 
    13:57 15.07.2016
    1299
    Народные депутаты Владимир Парасюк и Ирина Геращенко повздорили из-за "кнопкодавства" и дрона. Перепалка между народными депутатами произошла во время выступления в Раде по "разным вопросам".
    Дроны собираются в стаи. Новые технологии войны США. Видео
    Дроны собираются в "стаи". Новые технологии войны США 
    06:42 21.06.2016
    528
    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США разрабатывает программу CODE, которая предусматривает испытание групп беспилотных летательных аппаратов в совместной автономной работе под руководством одного человека.
    Самоуправляемый противолодочный корабль Морской охотник (Sea Hunter)
    В США начинают испытания роботизированного корабля "Морской охотник"
    05:45 03.05.2016
    550
    Испытания будут проходить на военно-морской базе у берегов американского штата Калифорния в течение двух лет. Основной задачей испытаний станет настройка систем корабля на то, чтобы он самостоятельно избегал столкновений с другими суднами.
    Война дронов на море: ВМС США испытывают новейший охотник на подлодки. Видео
    Война дронов на море: ВМС США испытывают новейший охотник на подлодки 
    05:25 04.04.2016
    690
    Несколько дней назад ВМС США впервые обнародовало видео с февральских испытаний нового противолодочного дрона, действующего вдали от берега и выслеживающего вражеские подлодки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Дрон Коммандор
    В ОАЭ Украина показала перспективный боевой гибридный дрон "Коммандор"
    09:46 01.03.2018
    550
    Беспилотник "Коммандор" может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.
    Автомобили в Киеве
    Главные темы Украины 2 марта: дроны на дорогах, ошибки Майдана
    18:55 02.03.2018
    361
    В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
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