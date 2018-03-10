В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США разрабатывает программу CODE, которая предусматривает испытание групп беспилотных летательных аппаратов в совместной автономной работе под руководством одного человека.
Испытания будут проходить на военно-морской базе у берегов американского штата Калифорния в течение двух лет. Основной задачей испытаний станет настройка систем корабля на то, чтобы он самостоятельно избегал столкновений с другими суднами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.