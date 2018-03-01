В ОАЭ Украина показала перспективный боевой гибридный дрон "Коммандор"

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КИЕВ, 01 мар — РИА Новости Украина. Предприятие "Матрица технологий" на выставке беспилотных систем UMEX 2018 (ОАЭ) представила дрон (беспилотный летательный аппарат, БЛА) "Коммандор" вертолетного типа мультироторной схемы с комбинированной силовой установкой.

Максимальная взлетная масса БЛА — 90 килограмм. На аппарате установлены электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания. Подобный подход позволил обеспечить БЛА "Командор" достаточно существенными характеристиками по грузоподъемности и продолжительности полета. БЛА может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.

Навигация выполняется по сигналам спутниковых навигационных систем. Полет осуществляется в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Помимо аппаратуры разведки и наблюдения, включая оптико-электронное оборудование, РЛС, сканирующих систем на основе лазеров, БЛА может также нести вооружение, включая противотанковые и неуправляемые ракеты, а также бомбы. Кроме того, среди возможных областей применения также предполагаются транспортные задачи: доставка боеприпасов, медикаментов, продовольствия.

Ранее сообщалось, что украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс.