В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Эксперт по вопросам инфраструктуры Владимир Шульмейстер отмечает, что свежие изменения в законодательстве предусматривают концессию только на новых дорогах, а в Украине за последние несколько лет таких не появилось.
Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко считает, что Украина не должна отставать от Европы и необходимо ввести плату за дороги, а нардеп Роберт Горват заявил, что в стране должны ездить авто исключительно на украинской регистрации.
В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
Пятый день в Украине действует новое ограничение скорости на дорогах – до 50 км/ч. Для сравнения, в Европе уже давно есть такое правило, за нарушение которого светят суровые штрафы. А вот в Украине новые драконовские штрафы пока так и не вступили в силу.
Дорогу к селу Степана Бандеры отремонтируют – пообещал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, посетив родину лидера ОУН. Что вдохновило главу министерства на такое решение и как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко считает, что Украина не должна отставать от Европы и необходимо ввести плату за дороги, а нардеп Роберт Горват заявил, что в стране должны ездить авто исключительно на украинской регистрации.
В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Эксперт по вопросам инфраструктуры Владимир Шульмейстер отмечает, что свежие изменения в законодательстве предусматривают концессию только на новых дорогах, а в Украине за последние несколько лет таких не появилось.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
Президент Петр Порошенко предложил отмечать День винодела 7 октября, в день подписания им закона, освобождающего компании, которые делают вино из собственных виноматериалов, от лицензии на оптовую торговлю в размере 500 тыс грн.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Владимир Тарчинский сообщил, что в Украине уже 5 лет не соблюдаются темпы ремонта дорог. Дорожные службы не получают необходимого финансирование для обслуживания инфраструктуры.
Депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Андрей Задерейко считает, что основной причиной плохого состояния киевских дорог является интенсивный транзитный поток автотранспорта через Киев.
Жители села недовольны результатами тайного голосования, которое проходило на этих выходных, таким образом власти пытались выяснить, с кем видят свое будущее жители — с Южненским горсоветом или с Визирским сельсоветом.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины планирует в 2016 году отремонтировать и построить 1,7 тысячи километров дорог, открыть 100 опорных школ и закупить до 1 сентября тысячу школьных автобусов.
В Полтавской области участники АТО блокировали трассу Киев – Харьков, требуя права на льготный проезд. Сначала участники АТО блокировали выезды с автовокзала, который отказывается предоставлять им льготные услуги.
В Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись 2 автомобиля. На место вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения города Черновцы и Новоселица.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.