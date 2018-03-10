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    дороги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 85
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    Киев накрыл густой туман. Видео
    Из-за тумана в Киеве видимость на дорогах составляет не более 30 метров 
    02:18 10.03.2018
    98
    В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
    Автомобили в Киеве
    Главные темы Украины 2 марта: дроны на дорогах, ошибки Майдана
    18:55 02.03.2018
    361
    В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Автомагистраль. Архивное фото
    Заплатил – поехал. Быть ли концессионным дорогам в Украине
    15:13 02.03.2018
    167
    Первая концессионная дорога может появиться в Украине уже к 2022 году, и вести она будет, естественно, в Польшу — по самому востребованному сейчас у украинцев маршруту.
    Владимир Шульмейстер, экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, директор программы Инфраструктура будущего Украинского института будущего
    Появление платных дорог в Украине откладывается — Шульмейстер
    13:35 02.03.2018
    139
    Эксперт по вопросам инфраструктуры Владимир Шульмейстер отмечает, что свежие изменения в законодательстве предусматривают концессию только на новых дорогах, а в Украине за последние несколько лет таких не появилось.
    Строительство дороги
    В "Укравтодоре" сообщили, где построят первую платную дорогу в Украине
    10:29 01.03.2018
    313
    По словам исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака, первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы.
    Строительство дороги
    В Украине появится "черный список" строителей дорог
    21:00 23.02.2018
    264
    По словам и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, в Украине "есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают".
    Еврономера с литовской регистрацией
    А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?
    11:05 21.02.2018
    2445Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко считает, что Украина не должна отставать от Европы и необходимо ввести плату за дороги, а нардеп Роберт Горват заявил, что в стране должны ездить авто исключительно на украинской регистрации.
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    Ромы собрали деньги и построили дорогу на Закарпатье 
    13:07 31.01.2018
    787
    В Закарпатье ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, 4 улицы, на которых живет почти весь табор. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение".
    ГСЧС спасает автомобили вставшие на дороге. Архивное фото
    Несколько сотен автомобилей встали на трассах Винницкой и Черкасской областей
    12:21 18.01.2018
    469Украина остановилась в снежных заносах
    По информации Национальной полиции, по состоянию на 10:30 обнаружено скопление автотранспорта - около 400 автомобилей в Винницкой и Черкасской областях.
    Девушка на ивалидной коляске. Архивное фото
    Кабмин предложил разрешить инвалидным коляскам ездить по дорогам
    15:23 16.01.2018
    53
    Согласно законопроекту, коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги - внешними световыми устройствами.
    Появились кадры снежного армагеддона в Испании. Видео
    Появились кадры снежного армагеддона в Испании 
    23:48 07.01.2018
    324
    Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: создание Дорожного фонда никого не спасет
    13:14 07.01.2018
    280
    В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
    Дорожное движение в Киеве
    Ограничение скорости на дорогах… Нам есть, у кого поучиться
    13:24 05.01.2018
    2572
    Пятый день в Украине действует новое ограничение скорости на дорогах – до 50 км/ч. Для сравнения, в Европе уже давно есть такое правило, за нарушение которого светят суровые штрафы. А вот в Украине новые драконовские штрафы пока так и не вступили в силу.
    Максим Гардус
    Эксперт: "кумовские компании" отстранены от ремонта дорог в Украине
    10:27 20.12.2017
    270
    С передачей дорог в управление местных администраций вводится также понятие независимых аудиторов, которые будут контролировать ход ремонта дорог, подчеркнул транспортный аналитик.
    В Харьковской области перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах
    В Харьковской области жители перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления 
    01:09 04.12.2017
    280Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    В субботу, 2 декабря, в 12:10 в поселке Покотиловка около 50 граждан перекрыли движение автодороги Харьков-Симферополь, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
    Автомобильная дорога в Украине. Архивное фото
    На украинских дорогах появятся переходы для животных
    19:13 26.11.2017
    255
    Как сообщается, инфраструктура будет построена через Карпатские горы. Над созданием специальных переходов работают экологи и участники проекта Transgreen.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Омелян и дорога к Бандере: министр шокировал соцсети
    18:17 26.10.2017
    2032
    Дорогу к селу Степана Бандеры отремонтируют – пообещал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, посетив родину лидера ОУН. Что вдохновило главу министерства на такое решение и как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    В Одессе участилось воровство чугунных решеток с дорог
    Смотри под ноги! В Одессе крадут чугун, оставляя дыры на дорогах
    12:48 12.10.2017
    394
    Воры набрали нешуточный темп, из-за чего город вскоре рискует остаться с множеством «пробоин». И дело не только в красоте - дыры в дорогах опасны для людей и автомобилей.
    Ремонт дороги в Киеве
    Дороги Киева: ремонты были, есть и будут
    13:37 05.10.2017
    257
    Главной проблемой нарушений дорожных правил является отсутствие их фиксации, поэтому начали устанавливать видеокамеры по всему Киеву, заявил глава департамента КГГА Сергей Симонов.
    Дорога в столице Китая с 600 лежачими полицейскими. Видео
    "Автобан" по-китайски, дорога в Пекине с 600 лежачими полицейскими 
    14:05 13.09.2017
    663
    В Пекине появилась дорога протяженностью 1,5 км, где на расстоянии в полметра друг от друга дорожные рабочие положили более 600 лежачих полицейских.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Еврономера с литовской регистрацией
    А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?
    11:05 21.02.2018
    2445
    Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко считает, что Украина не должна отставать от Европы и необходимо ввести плату за дороги, а нардеп Роберт Горват заявил, что в стране должны ездить авто исключительно на украинской регистрации.
    Автомобили в Киеве
    Главные темы Украины 2 марта: дроны на дорогах, ошибки Майдана
    18:55 02.03.2018
    361
    В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Строительство дороги
    В "Укравтодоре" сообщили, где построят первую платную дорогу в Украине
    10:29 01.03.2018
    313
    По словам исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака, первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы.
    Строительство дороги
    В Украине появится "черный список" строителей дорог
    21:00 23.02.2018
    264
    По словам и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, в Украине "есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают".
    Автомагистраль. Архивное фото
    Заплатил – поехал. Быть ли концессионным дорогам в Украине
    15:13 02.03.2018
    167
    Первая концессионная дорога может появиться в Украине уже к 2022 году, и вести она будет, естественно, в Польшу — по самому востребованному сейчас у украинцев маршруту.
    Владимир Шульмейстер, экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, директор программы Инфраструктура будущего Украинского института будущего
    Появление платных дорог в Украине откладывается — Шульмейстер
    13:35 02.03.2018
    139
    Эксперт по вопросам инфраструктуры Владимир Шульмейстер отмечает, что свежие изменения в законодательстве предусматривают концессию только на новых дорогах, а в Украине за последние несколько лет таких не появилось.
    Киев накрыл густой туман. Видео
    Из-за тумана в Киеве видимость на дорогах составляет не более 30 метров 
    02:18 10.03.2018
    98
    В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
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