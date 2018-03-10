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Пятый день в Украине действует новое ограничение скорости на дорогах – до 50 км/ч. Для сравнения, в Европе уже давно есть такое правило, за нарушение которого светят суровые штрафы. А вот в Украине новые драконовские штрафы пока так и не вступили в силу.