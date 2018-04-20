Эксперт: на дороге главное - не цвет светофора, а контроль скорости

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

После произошедшей 17 апреля трагедии в Кривом Роге, когда в ДТП погибли девять человек, была создана правительственная комиссия по техническому расследованию этой аварии. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Госслужбы по безопасности на транспорте, Министерства внутренних дел, Нацполиции, Минздрава, Укравтодора и представители местных органов власти.

Комиссия решила проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости — вынести соответствующий вопрос на заседание правительства.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, который возглавил эту комиссию, написал на своей странице в Facebook: «Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора». По его словам, некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а в результате — гибнут люди.

Станут ли безопаснее дороги, если в светофорах уберут желтый свет, а также, как проходят проверки на всех видах общественного транспорта, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал первый заместитель главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский.

Голос Столицы Вячеслав Дидковский

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи покращить ситуацію з безпекою на дорозі можливе скасування жовтого сигналу світлофора?

— Враховуючи ситуацію, яку ми маємо сьогодні, дійсно, ми провели аналіз, і значна кількість ДТП мають саме за предмет та причину виникнення таких ДТП – такий сигнал світлофору. Сказати чітко, що однозначно вирішить — ні. Я думаю, ми маємо провести детальний аналіз, враховуючи європейську практику, у тому числі, тому що є певні країни, які від нього відмовляються, певні країни, які приймають концептуально інше рішення. Яке приймемо ми, я думаю, це буде найближчим часом відоме. Саме цим ми займаємось сьогодні. Чому? Тому що найближчим часом ми будемо виходити з пропозиціями, в тому числі, і на рівні МВС, рівень Кабміну для прийняття рішення внесення змін. Так, якщо навіть такі рішення і будуть, це не означає, що ми змінимо всі світлофори, суто технічно і фізично, і фінансово це майже неможливо, але має бути консолідована спільна позиція з цього приводу. Поясню, чому. Тому що, дійсно, ментальність у нас, в українців така, що для багатьох жовте світло – це або ще можна, або вже можна їхати. Здебільшого це являється суб’єктивною складовою для прийняття рішення рухатись далі, і ми маємо такі наслідки, які ми мали, на жаль, в Кривому Розі.

Проблема ж не в світлофорі, адже правилами прописано, що треба звертати увагу на знаки, потім на розмітку, потім на якесь покриття і т.д.

— Але світлофор одна із причин. Дійсно, на сьогоднішній день я не кажу, що це єдина причина. Звісно, що це людський фактор, а людський фактор – це консолідована кількість причин, які призвели до того чи іншого ДТП. Більш того, скажу, створена комісія міжурядова по технічному розслідуванню. Ми проводимо, будемо проводити детальний аналіз саме причин, які призвели до даного випадку. Але підкреслюю, якщо на сьогоднішній день не було б цього режиму, а ми маємо вже чотири ДТП саме з цієї причини, то, можливо, ми б мінімізували хоча б з чотирьох ми б отримали мінус два. Це вже результат. Я ж не кажу, що це єдина причина. В тому є факт і суть технічного розслідування – визначити всі супутні причини і прийняти ті заходи, які мінімізують ризики в подальшому.

Раніше говорили про те, аби досягнути такого результату, потрібно було встановити відповідні камери відеофіксації, встановити відповідну швидкість і знизити її до 50 км/год, тепер патрульна поліція і тепер — прибрати жовтий сигнал. Можливо, не шляхом обмежень чи заборон, а якимось іншим, альтернативним?

— Так, звісно, я ж підкреслюю і казав про те, що це не єдина причина. Можливо, я впевнений в цьому, звісно, якщо ми завтра приймемо рішення, ми не зробимо такі умови, що не буде ДТП взагалі. Звісно, ми маємо консолідовано провести аналіз, я підкреслюю, саме це технічне розслідування націлене на комплексний аналіз, тому що в цьому випадку людський фактор і швидкість, і те, що працював чи не працював світлофор, і знаки, і ряд інших причин, я навіть більше скажу, якщо була б менша кількість людей в автобусах, тим паче, які стояли, то була б летальність набагато іншою. Тому там є ряд причин, які ми маємо вивчати на сьогоднішній день для того, щоб коментувати і приймати реальні рішення. Сьогодні це трошки попередньо.

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Здається, з 25 місць 24 — було зайнято.

— Я вам скажу більше, саме з цього приводу я спілкувався з Нацполіцією, вони мені в робочому режимі сказали, що є факт того, що були присутні люди, які стояли. Я ж не кажу, що вони всі сиділи. Ви маєте можливість зайти сьогодні у будь-яку маршрутку, навіть якщо будуть зайняті п’ять місць, всі інші — вільні, одна-дві людини можуть стояти. Тому для консолідованого того чи іншого рішення ми маємо детально дослідити це питання.

50 кілометрів на годину можна рухатись в Києві, після впровадження цієї норми щось змінилось в статистичних показниках?

— Вона впроваджена не так давно, тому для впровадження конкретних аналізів та прийняття тих чи інших заходів або визначення результативності такого заходу трошки треба більше часу. Особисто моя точка зору, що питання не в швидкості, а питання в контролюванні швидкості. Ми маємо, крім того, що понизити, а ми вже зробили лімітовану швидкість відбудувати чітку систему прозору контролю за дотриманням цієї вимоги, тоді ми вирішимо всю етапність і тоді буде реальний результат.

У зв'язку з великою кількістю резонансних, трагічних ДТП поліція перевірить технічний стан пасажирського парку. Ваше відомство долучається до перевірок?

— Звісно, ми проводимо рейдові перевірки, акцентуємо увагу на комерційний транспорт. І я хочу підкреслити: одна з найбільших наших проблем — це технічний стан рухомого складу. На жаль, на сьогодні ми маємо мораторій і контролювати планово підприємства ми не можемо, лише рейдові перевірки на дорозі, але це вже великий плюс, який ми маємо на сьогоднішній день. По технічному стану ми видаємо припис, якщо його перевізник на сьогоднішній день не усунув, то видається відповідна постанова, 680 гривень, якщо я не помиляюсь. Це, я вважаю, недостатньо дієвий шлях. Першим аспектом, який ми маємо визначити на сьогоднішній день, важливе питання, яке має розглядатися на рівні організації перевезень. Організатор перевезень має визначати чіткі умови і анулювати договори з тими, хто не виконує ці умови. Обов'язково, я погоджуюсь, сьогодні весь рухомий склад суто технічно поміняти ми не можемо. Але має бути програма розвитку. Ми маємо надати п'ять-шість років кожному перевізнику, який забезпечує перевезення і сказати: шановний, п'ять років, кожні два роки оновлюй на 20% рухомий склад, щоб він відповідав таким-то критеріям. Крапка. І контролювати. Не виконуєш? Будь-ласка, наступний буде це виконувати.