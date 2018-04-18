Во всем виноват желтый свет светофора... Немедленно запретить!

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет Министров поднял вопрос отмены желтого сигнала светофора после смертельной аварии в Кривом Роге. Об этом сообщил в социальной сети заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Премьер-министр поддержал мое обращение, и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, "Укравтодору" и Укртрансбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства. Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом погибают люди!!!", — написал Юрий Лавренюк.

По словам Лавренюка, многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора.

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"Правительство предложило отменить жёлтый свет светофора, а неделю назад внесло законопроект о захоронениях людей в парках и скверах. На следующей неделе обязательно отмените унитазы, в реформах нужно заходить в еженедельную интенсивность", — отреагировал на инициативу Кабмина юрист Андрей Портнов.

Так или иначе, но Украина относится к странам, ратифицировавшим Венскую Конвенцию о дорожных знаках и сигналах от 1968 года. И эта конвенция гласит, что световые сигналы двухцветной системы, состоящие из красного и зеленого немигающих огней применяются лишь в виде временных установок с оговоркой относительно срока замены существующих приспособлений. А оговоренные существующие приспособления — это как раз светофоры трехцветной системы, где желтый — запрещающий сигнал.

Вероятно, следующим шагом украинского правительство должен стать "частичный выход" из Венской венской конвенции о дорожных знаках и сигналах.