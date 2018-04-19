Желтый сигнал светофора нужно... приравнять к красному - эксперт

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинских водителей вскоре может ожидать очередное ноу-хау. Власть заговорила об отмене желтого сигнала светофора. После трагедии в Кривом Роге 17 апреля, когда в ДТП погибли 9 человек, была создана Правительственная комиссия по техническому расследованию этой аварии. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Госслужбы по безопасности на транспорте, Министерства внутренних дел, Нацполиции, Минздравоохранения, "Укравтодора" и местных органов власти. Они решили проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства.

Как написал в своей странице на Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, который возглавил эту комиссию, это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора.

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Реально ли отменить желтый сигнал светофора и сохранит ли это человеческие жизни, рассказал председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Україні вже говорили, що поставивши камери на автошляхах, вдасться попередити ДТП, потім, зокрема у столиці, скоротили швидкість до 50 км за годину. Тепер хочуть прибрати жовтий сигнал світлофора. Це допоможе уникнути ДТП на українських дорогах?

— Давайте спочатку розберемося з дописом на сторінці заступника міністра. Я так розумію, що людина, яка веде сторінку в Facebook, трошки непрофесійна, і, мабуть, не бачила, що трагедія в Кривому Розі була без жовтого сигналу світлофора. Трагедія була на нерегульованому перехресті. Взагалі не працював світлофор. Знаєте, що це таке — мигаючий жовтий. Тобто причому тут жовте світло до трагедії о шостій ранку? Взагалі трагедія з цим не пов'язана. Трагедія була на мигаючий жовтий і потрібно думати про це, про нерегульовані перехрестя. Потрібно думати про те, як їх врегулювати. Тобто там взагалі не було ні жовтого, ні червоного, ні зеленого світла.

А, наприклад, в Харкові трагедія сталася саме через жовтий сигнал світлофору.

— А от в Харкові жовтий. Просто, заступник міністра написав про Кривий Ріг, я ще раз наголошую, з Кривим Рогом це ніяк не пов'язано. Тепер з приводу жовтого світла. В Європі є жовте світло і є двузонні світлофори — червоний і зелений. Чому в Європі є жовте світло? Тому що там водії дисципліновані і розуміють, що на жовте світло неможливо рухатися, а не так як у нас в Харкові — на жовтий їдуть і один, і другий. Але розумійте, в масштабах країни буде дорого змінити всі світлофори. І жовте світло забрати. Чи не простіше зараз зробити постанову Кабміну, в якій заборонити взагалі рух на жовте світло? Рух на жовте світло оголосити таким самим порушенням, як рух на червоне світло. Тобто жовте і червоне світло — це буде єдине світло. Тобто все, проблема вирішена, не буде існувати жовтого світло, водій повинен знати, що жовте світло це є червоне світло.

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То майже те саме пропонує пан Лавренюк. Він пропонує поєднати їх навантаженість. Тобто жовтий — не можна їхати, червоний — не можна їхати. В такому разі давайте взагалі жовтий приберемо, якщо він дублює червоний.

— Так, але трагедія в Кривому Розі, про що він пише, зовсім з цим не пов'язана. Потрібно і про інше думати, про мигаючий жовтий. Люди повинні самі вирішувати: або нам робити так, щоб були червоний і зелений, навіть вночі, або люди повинні самі дивитися правила руху. Але якщо люди не можуть самі розібратися, то потрібні тільки регульовані світлофори.

Ранее спецкор из Кривого Рога Анна Кузьменко рассказала о реакции горожан на страшное ДТП.

К сожалению, это не первое ДТП в Украине, потрясшее всю страну.