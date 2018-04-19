Глава "Укравтодора" выступил против отмены желтого сигнала светофора

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. И.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак не поддержал идею с отменой желтого сигнала светофора. Об этом он заявил на инфраструктурном форуме в Киеве.

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге. Например, в Одесской области после окончания ремонта одной из дорог, на следующий день было ДТП, где погибли люди. В эти дни мы завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога более-менее в хорошем состоянии и водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не может быть", — цитирует Новака LB.

По его словам, желтый свет светофора нужен как дополнительный элемент привлечения внимания водителя на развязках дорог.

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Во вторник, 17 апреля, произошла авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла. В результате ДТП, по данным полиции, девять человек погибли и 21 пострадал. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля.