В Кабмине намерены отменить желтый сигнал светофора

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.

Соответствующее поручение Кабмин дал на заседании в среду, сообщают "Украинские новости".

В частности, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.

Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.