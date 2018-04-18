наверх
18.04.201815:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Кабмине намерены отменить желтый сигнал светофора

    (обновлено: )52433
    Кабмин поручил ряду министерств и ведомств рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.
    Светофор. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге. 

    К месту аварии в Кривом Роге горожане несут цветы
    1tv.kr.ua
    Последний маршрут. Все подробности жуткого ДТП в Кривом Роге

    Соответствующее поручение Кабмин дал на заседании в среду, сообщают "Украинские новости"

    В частности, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.

    Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны