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    В Кабмине разъяснили ситуацию с желтым сигналом светофора

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    Как заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, Кабинетом министров Украины поручено изучить вопрос, проработать и представить предложения.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины пока не планирует запрещать желтый сигнал светофора, на заседании правительства всего лишь поручили профильным ведомствам изучить и проработать такую ​​возможность.

    Светофор. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во всем виноват желтый свет светофора... Немедленно запретить!

    Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

    "Кабинетом министров Украины поручено изучить вопрос, проработать и представить предложения. Для принятия решения требуется консолидированная взвешенная позиция ряда министерств и ведомств. Пока о запрете желтого сигнала светофора не идет. Вопрос в стадии изучения", — сказал он.

    Заместитель министра заявил, что статистика количества аварий за последнее время, которые произошли из-за проезд на желтый сигнал светофора, неутешительная.

    "И это при том, что желтый запрещает движение. Только с начала года мы имеем минимум 4 резонансных ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. Мы не можем и дальше игнорировать такие случаи и должны реагировать. Особое внимание надо сфокусировать на работе желтого сигнала светофора в режиме мигания, когда он сообщает о нерегулируемом перекрестке или наличие пешеходного перехода. Именно с этой целью правительством дано распоряжение о проработке вопроса и повышения безопасности дорожного движения", — подчеркнул Лавренюк.

    Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.

    Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

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